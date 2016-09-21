В убийстве Жилина появился угольный след

По версии Следственного комитета России Жилин стал жертвой конкурентной борьбы за распределение денежных потоков, полученных от продажи донбасского угля как в Украине, так и в России.

Об этом пишет газета "Коммерсант".

На данный момент следователи считают, что преступление связано с бизнесом лидера "Оплота".

"Следствием отрабатывается ряд версий совершенного преступления. Приоритетной является коммерческая деятельность",— отметили в СКР, категорически отказавшись дополнять или конкретизировать эту информацию.

По данным источников газеты, это предположение базируется сразу на нескольких доказательствах. По месту жительства Жилина было найдено сразу несколько расписок, свидетельствующих, что в последнее время он охотно давал в долг крупные суммы денег. Например, один из выданных им займов составил около полумиллиона долларов.

Однако особо ценным для расследования стали слова тяжело раненного в горло Андрея Козырева (Козара), произнесенные им еще до того, как его увезла скорая. Подоспевшим быстрее врачей полицейским он буквально прохрипел, что "встреча касалась шахт Донбасса".

Назвал ли раненый имя человека, с которым предстояло встретиться "оплотовцам", источники сообщить отказались. По предварительной версии, именно тот, с кем Жилин предполагал обсудить угольные проблемы, и мог оказаться убийцей.

В таком случае вполне объясним маскарад, который устроил киллер, приклеивший себе накладные усы, надевший спортивные очки с антибликовыми желтыми стеклами и прикрывшийся шляпой с широкими полями. Как показывают свидетели, он приехал в ресторан заранее и просидел там около 20 минут, ожидая лидеров "Оплота". Убийца явно опасался, считают сыщики, что те его могут узнать.

Хорошо знавший Евгения Жилина собеседник газеты рассказывает, что после переезда в Россию лидер "Оплота" оказался вовлечен в полулегальные схемы по поставке на оккупированную терористами территорию Донбасса бензина и дизельного топлива, осуществляемые олигархом Сергеем Курченко.

Отмечается также, что они занимались поставками угля, добываемого на оккупрированных территориях, причем как в Россию, так и в Украину. По словам собеседников газеты, детали этих поставок могли быть известны еще одному бывшему лидеру харьковского "Антимайдана" — Константину Долгову.

Как известно, по информации российских СМИ и следственных органов, Жилина и Козаря неизвестный расстрелял в подмосковном ресторане в понедельник вечером. Жилин погиб на месте, Козарь был госпитализирован с тяжелыми ранениями и находится в коме. Он также разыскивается украинским МВД з убийство журналиста.

Украинское следствие и МИД пока что не получили официального подтверждения этому.

Жилин был основателем и лидером пророссийской организации "Оплот", которая воюет в зоне АТО против украинских войск.