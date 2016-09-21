В Калифорнии упал самолет-разведчик U-2

В штате Калифорния разбился американский самолет-разведчик U-2. Пилоты катапультировались, жертв нет.

Об этом, ссылаясь на пресс-службу ВВС США, сообщает BBC.

Инцидент произошел недалеко от города Саттер к северу от столицы штата Сакраменто. Самолет упал в пустыню, оба пилота после катапультирования приземлились невредимыми.

Самолет-разведчик Lockheed U-2 состоит на вооружении ВВС США с 1955 года. Сегодня в ВВС США используется 33 таких самолета.

Самолет U-2 был разработан в период холодной войны. Он был способен фотографировать советские военные объекты, оперируя с военной базы в Турции.

U-2 представляет собой длинный тонкий самолет, размах крыльев которого составляет примерно 30 метров. Он способен подняться на высоту в 27 километров, при этом пилоту необходим специальный скафандр.

В 1960 году один из таких самолетов был сбит над территорией СССР. Пилот Гари Пауэрс успел катапультироваться, но был схвачен советскими военными и осужден по обвинению в шпионаже.

Пауэрса приговорили к 10 годам лишения свободы, но через два года его освободили в обмен на советского разведчика, известного как Рудольф Абель.

Пауерса засудили до 10 років позбавлення волі, але через два роки його звільнили в обмін на радянського розвідника, відомого як Рудольф Абель.