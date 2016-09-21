Эксперты подозревают хакеров из России в кибератаке на немецких политиков

По данным специалистов, преступники, стоящие за кибернападениями на компьютеры ряда политиков и членов партий ФРГ, могут входить в группировку, предположительно, поддерживаемую государственными органами России.

Об этом сообщила Süddeutsche Zeitung, пишет dw.com.

Группировка, предположительно, поддерживаемая государственными органами России или действующая по заданию российских спецслужб, уже попадала в поле зрение правоохранительных органов ФРГ в 2015 году и проходила под названием APT28, или Sofacy Group, сообщила Süddeutsche Zeitung.

По информации издания, новые атаки произошли летом, однако известно о них стало только сейчас.

Политики и члены немецких партий получили 15 и 24 августа письма по электронной почте, в которых утверждалось, что они якобы отправлены из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. В них находилась ссылка, при переходе по которой компьютер становился уязвимым для шпионского программного оборудования.

Объектами кибернападения стали на этот раз не только члены фракций бундестага, но и представители молодежной организации Христианско-демократического союза (ХДС) Junge Union, канцелярии Левой партии и отделения ХДС в федеральной земле Саар.

В последнее время в Германии участились кибератаки на сети правительства и промышленных предприятий. Немецкие власти фиксируют в день по 20 попыток взлома правительственной сети. В мае штаб-квартира партии Христианско-демократический союз, лидером которого является канцлер ФРГ Ангела Меркель, также подвергалась атаке, организованной группировкой Sofacy Group.