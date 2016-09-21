Порошенко попросил главу Латвии помочь вернуть 50 млн Януковича и Кº

В Нью-Йорке президент Петр Порошенко провел встречу с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом.



Об этом сообщает пресс-служба главы государства в среду.



Глава государства поблагодарил Латвии за последовательную поддержку предоставления украинцам безвизового режима, а также – политики санкций в отношении России из-за ее агрессии против Украины.



Собеседники договорились усилить сотрудничество двух стран на международном уровне и в рамках международных организаций.



Порошенко обратился к Вейонису с просьбой содействовать расследованию украинскими правоохранительными органами дел в отношении представителей прежней власти и возвращению в Украину конфискованных латвийским правительством денег.



Как известно, 13 сентября суд Латвии конфисковал 50 млн евро в пользу государства в деле о хищении из госбюджета Украины и легализации средств через латвийские банки.

Осенью 2014-го тогдашний генпрокурор Украины Виталий Ярема объявил, что у бывшего вице-премьера Сергея Арбузова в банках Латвии арестованы $ 49,3 млн. Кроме того, на счетах компании Юрия Иванющенко в латвийских банках "застряли" $ 32 млн долларов и 72 млн швейцарских франков

Арбузов опровергает свою причастность к счетам в Латвии.