Очереди на границе с Польшей уменьшились

В пунктах пропуска на границе с Польшей в среду утром стоят в очередях 230 автомобилей.



Такие данные по состоянию на 8 утра 21 сентября сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.



Так, в пункте пропуска "Ягодин авто" стоят 140 машин, в ЧП "Угринов" – 70, "Рава-Руська" – 20.



В других пунктах пропуска на западной границе очередей не зафиксировано.



Украинская правда