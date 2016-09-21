Главой Гослесресурсов комиссия избрала Юшкевич

Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала председателем Государственного агентства лесных ресурсов Кристину Юшкевич.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 20 сентября, передают "Українські новини".

Конкурсная комиссия также избрала резервным кандидатом Анатолия Бондаря, который на протяжении года имеет право быть назначенным главой Гослесресурсов в случае, если Юшкевич не пройдет специальную проверку, откажется от должности либо произойдет форс-мажор.

Как известно, с 8 июня Юшкевич временно исполняла обязанности главы Государственного агентства лесных ресурсов.

23 августа Кабмин объявил конкурсы по выбору руководителей и их первых заместителей Гослесресурсов, Государственного агентства водных ресурсов, Государственной службы статистики и Государственной службы по лекарственным средствам и контролю по наркотикам.