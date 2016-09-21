В "Зайцево" у женщины изъяли страховые полисы для выезда за границу

20 сентября в контрольном пункте въезда-выезда "Зайцево" у гражданки Украины обнаружили бланки страховых полисов для выезда за границу.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, проверку проводили пограничники Краматорского отряда совместно с представителями фискальной службы.

У пассажирки автомобиля "Dacia", на котором украинка ехала из Бахмута в Луганск, в пакете среди личных вещей обнаружили 50 бланков страховых полисов.

47-летнюю гражданку Украины и находку в установленном порядке пограничники передали компетентным органам.