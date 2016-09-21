Россия активизировала подготовку ядерных сил – разведка

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Среда, 21 сентября 2016, 10:42

Разведка заявляет об активизации оперативной и боевой подготовки Стратегических ядерных сил России.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины в среду.

Так 19-22 сентября проводится командно-штабная тренировка 33 ракетной армии (Омск) Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ.

Цель тренировки – проверка готовности дежурных сил Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) к выполнению задач по назначению в условиях широкомасштабной войны с применением ядерного оружия и способности новых образцов вооружения и средств АСУ РВСН к выполнению задач по назначению.

Также на 4-11 октября запланированы стратегические командно-штабные учения Стратегических ядерных сил РФ с привлечением наземного, воздушного и морского компонентов ядерной триады, говорится в сообщении ГУР.

Темы: Росcия разведка
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