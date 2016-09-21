ГПУ ждет, что НАБУ также накажет собственных работников из-за драки

Руководство Генпрокуратуры ожидает, что Национальное антикоррупционное бюро также накажет собственных работников, причастных к конфликту, который произошел между работниками ведомств в августе.

Об этом на своей странице Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Ждем от коллег из НАБУ такого же бескомпромиссного отношение к зафиксированных на видео сотрудников антикоррупционного бюро, грубо бьют руководителя департамента ГПУ при исполнении служебных обязанностей или валят на асфальт и бьют ногами другого", - написала она.

Как известно, между Антикоррупционным бюро и Генпрокуратурой возник конфликт относительно слежки.

12 августа Генеральная прокуратура обнаружила стационарный пост наблюдения за своими сотрудниками по адресу ул. Симона Петлюры, 7/9 в Киеве, совершавший снятие информации о действиях работников прокуратуры.

Начальник департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Владимир Гуцуляк заявил об избиении спецназом НАБУ 3 сотрудников прокуратуры, которые осуществляли наружное наблюдениеза следователем ГПУ Дмитрием Сусом.

В ГПУ заявили, что слежка было незаконной, в то время как в НАБУ утверждают, что имели соответствующее решение суда. Генпрокуратура начала расследовать драку.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что к работникам НАБУ после задержания применяли незаконные меры физического и морального воздействия.

Украинская правда