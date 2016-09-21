Под Дебальцево РФ перебросила 150 тонн боеприпасов к САУ

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Среда, 21 сентября 2016, 11:19

Россия продолжает переправлять боевикам на временно оккупированный Донбасс железнодорожными и автомобильными путями вооружение и военную технику, боеприпасы и горюче-смазочные материалы.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны в среду.

Так под Дебальцево Россия перебросила 150 тонн боеприпасов к САУ и 70 тонн – к 122 мм РСЗО "Град", в Донецк – три танка Т-64, 7 грузовых автомобилей "Камаз" и "Урал", 4 бронеавтомобиля "Тигр" на платформах и 5 цистерн с горюче-смазочными материалами.

В Иловайск проследовали 6 танков на платформах, которые в дальнейшем перемещены в направлении н.п.Харцизьк.

Также разведчики зафиксировали переброску в Ровеньки 12 цистерн с дизельным топливом (600 тонн) и 27 топливозаправщиков в н.п. Амвросиевка.

Темы: Росcия терроризм Донбасс
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