Плотницкий рассказал о попытке переворота в "ЛНР" и "ДНР"

Главарь луганских сепаратистов Игорь Плотницкий утверждает, что в так называемой "ЛНР" готовилась попытка переворота.

Видео соответствующего заявления Плотницкого своим пособникам распространило телевидение луганских сепаратистов.

"Была очередная попытка переворота. Но здесь не столько сам факт переворота в "ЛНР", как создать прецедент якобы возмущения украинского народа и под это все должна была зайти украинская армия. Поэтому мы работали на опережение, мы все прекрасно знаем, знаем и тех внутренних врагов, и тех, у кого есть покровители, возможно даже, в Российской Федерации", – сказал он.

Плотницкий добавил, что созванивался с главарем донецких сепаратистов Александром Захарченко и тот также заявил, что "у них тоже что-то примерное готовилось, поэтому они тоже сработали нормально".

Он считает, что речь идет о происках украинских сил, у которых ничего не получится, поскольку "республика уже давным-давно состоялась".

Украинская правда