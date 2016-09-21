Плотницкий рассказал о попытке переворота в "ЛНР" и "ДНР"

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Среда, 21 сентября 2016, 11:42

Главарь луганских сепаратистов Игорь Плотницкий утверждает, что в так называемой "ЛНР" готовилась попытка переворота.

Видео соответствующего заявления Плотницкого своим пособникам распространило телевидение луганских сепаратистов.

"Была очередная  попытка переворота. Но здесь не столько сам факт переворота в "ЛНР", как создать прецедент якобы возмущения украинского народа и под это все должна была зайти украинская армия. Поэтому мы работали на опережение, мы все прекрасно знаем, знаем и тех внутренних врагов, и тех, у кого есть покровители, возможно даже, в Российской Федерации", – сказал он.

Плотницкий добавил, что созванивался с главарем донецких сепаратистов Александром Захарченко и тот также заявил, что "у них тоже что-то примерное готовилось, поэтому они тоже сработали нормально".

Он считает, что речь идет о происках украинских сил, у которых ничего не получится, поскольку "республика уже давным-давно состоялась".

Украинская правда

Темы: Луганск сепаратизм
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IP: 213.238.8.---неофит21.09.2016 12:06
Бред! Повод "войти" украинская армия имеет и без всяких "народных возмущений" )))
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