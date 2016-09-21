Британского премьера просят наказать Филлипса за действия в Украине

Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй просят расследовать деятельность Грэма Филлипса в Украине и наказать его за пророссийскую пропаганду.

Об этом пишут в комментариях к ее посту в Facebook.

Пользователи соцсети высказывают английской чиновнице свое отвращение действиями Филлипса.

Как один из аргументов, приводят эпизод с недавним освобождением украинцев Владимира Жемчугова и Юрия Супруна из плена боевиков Донбасса.

В частности, Филлипс кричал тогда о "фашистах", насмехался над изувеченным сепаратистами Жемчуговыв: "Кому ты сейчас нужен, безрукий?".

Жемчугов рассказывал потом, что Филлипс в день освобождения трижды брал у него интервью – первый раз мужчина говорил спокойно, потом британец начал его "провоцировать с оскорблениями". "Третье интервью, когда меня уже отдавали, он уже конкретно меня унижал, и я, конечно, уже сорвался, назвал его "пропагандистом путинским", – рассказал Жемчугов.

В комментариях к Мэй люди пишут, что Филлипс пытался сорвать обмен плененных боевиками украинцев.

Также подчеркивается, что этот британец находится на территории Украины нелегально, при этом оказывает поддержку терроризму на востоке Украины.

Один из комментаторов спрашивает Мэй, можно ли аннулировать выездные документы Филипса, учитывая это.

Другие обращают внимание британской премьера на то, что Филлипс не является журналистом, на самом деле, а является пропутинским пропагандистом, который позорит Великобританию.

"Мы требуем наказания за позорное поведение и оскорбление заключенных", – пишет один из комментаторов.

"Мы, международное мировое сообщество, почтительно призываем Вас расследовать и преследовать господина Филлипса в полном объеме законов Великобритании за его связи с террористами и незаконную деятельность на оккупированной Украине", – говорится в некоторых других комментариях.

Такие призывы получили много голосов поддержки других "фоловеров" Мэй.

Как известно, Грэм Уильям Филлипс (Graham William Phillips) – британец, журналистские материалы которого обрели огласку во время Евромайдана и конфликта на востоке Украины. До марта 2015 года он работал на российские телеканалы Russia Today и "Звезда".

20 сентября 2016 года, реагируя на скандал в СМИ, Филлипс подтвердил, что имеет квартиру в Одессе, приобретенную в 2013 году до Евромайдана на "все свои сбережения". По словам Грэхема, он съехал из нее в апреле 2014 года.

Алена Рощенко, УП