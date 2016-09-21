Парубий распорядился вывесить список прогульщиков

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Среда, 21 сентября 2016, 12:15

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий распорядился обнародовать на сайте парламента и в газете "Голос Украины" посещаемость депутатами заседания 21 сентября.

Об этом он сказал перед объявлением перерыва в заседании в среду.

"Я обещал в начале, что когда мы увидим, что по важным законопроектам не сможем принять решение из-за отсутствия депутатов в зале, я дам указание публиковать на сайте Верховной Рады и в газете" Голос Украины ". Мне кажется, такой день пришел", - отметил он.

Это произошло после того, как в Раде не хватило голосов для принятия проекта постановления о проведении парламентских слушаний на тему: "Актуальные вопросы внешней политики Украины".

Парубий объявил рейтинговое голосование, чтобы узнать количество присутствовавшими на заседании нардепов. Результаты показали следующие цифры: 249 депутатов нажали кнопку "за", 2 проголосовали "против", 1 "воздержался", 83 – не голосовали.

 

Спикер дал указание обнародовать количество прогульщиков официально.

"Пусть те, кого нет на заседании, объясняют", – отметил он.

После этого депутаты с третьей попытки таки приняли проект постановления о проведении слушаний.

Парубий объявил перерыв в заседании Рады до 12.30. Он сделал это чуть раньше, чем предусмотрено регламентом, чтобы депутаты успели попрощаться с погибшим заместителем главы Администрации президента Андреем Тарановым.

После перерыва министр финансов Александр Данилюк должен представить в парламенте проект государственного бюджета на 2017 год.

Валентина Романенко, УП

Темы: Верховная Рада
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