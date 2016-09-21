Кабмин надеется, что спецконфискация в 2017 году даст 10,5 млрд

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Среда, 21 сентября 2016, 13:30

Кабинет министров заложил в государственный бюджет на 2017 год поступления от специальной конфискации средств коррупционеров сумму в 10,5 миллиардов гривен.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман в Верховной Раде во время представления проекта госбюджета на следующий год.

Его спросили, поддерживает ли правительство инициативу фракции "Народный фронт" принять законопроект о спецконфискации и планирует ли правительство в случае принятия его направить 50% полученных от конфискации средств на повышение обороноспособности и обеспечение зарплат полицейских, военнослужащих, а другие 50% – на повышение социальных стандартов.

"Правительство вчера внесло в парламент последнюю версию закона о спецконфискации. Мы поддерживаем то, что средства, которые были украдены, должны быть возвращены – и это наша обязанность", – сообщил Гройсман.

"Я просто себе не представляю, кто возьмет на себя ответственность, если, не дай Бог, эти средства исчезнут. Я считаю: каждый, кто не проголосует, чтобы мы цивилизованным путем – это ни в коем случае не шантаж – восстановили справедливость, здесь будет огромный вопрос", – отметил он.

"Мы заложили в бюджет поступления от спецконфискации на следующий год 10,5 миллиардов гривен. Коллеги, общая сумма спецконфискации – 40 миллиардов гривен. И если кто-то скажет, что мы взяли невероятные доходы – и заложили их в доходы бюджета, это неправда", – проинформировал премьер.

Гройсман подтвердил: правительство поддерживает, что 40 млрд гривен "должны быть потрачены на развитие национальной экономики, на поддержку нашей обороноспособности и, как следствие, на повышение социальных стандартов для украинцев".

Рассмотрение законопроекта о гражданской спецконфискации в сессионном зале запланировано на четверг, 22 сентября, сообщила глава комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Людмила Денисова на брифинге в ВР, сообщает "Укринформ".

Алена Рощенко, УП

Темы: бюджет Кабинет министров Гройсман
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IP: 213.227.214.---hobit21.09.2016 13:47
Так 1,5 ярда долларов яныка на счетах в укрбанках, это что 10,5 млрд. гривен????
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