В Москве придумали, как покончить с Библиотекой украинской литературы

В Москве Библиотеку украинской литературы оставят фактически без книг. Ее книжный фонд "передадут" создаваемому Центру славянских культуры, который решили создать в июле 2016 года.

Об этом сообщает департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы.

"Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И.Рудомино и департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма г. Москвы объявили об объединении усилий по созданию Центра славянских культур на базе "Иностранки", - отмечается в сообщении.

"Основу коллекции призвано положить книжное собрание Библиотеки украинской литературы, которую "Иностранке" передает департамент национальной политики", - отмечается в сообщении.

Правоохранительные органы 28 октября 2015 года провели обыски в Библиотеке украинской литературы, после чего ее директор, 58-летняя Шарина была задержана. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Поводом для возбуждения дела, согласно заявлениям СКР, стало распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского, которое было признано судом экстремистским материалом и запрещено к использованию.

5 апреля директору библиотеки было предъявлено еще одно обвинение - в растрате (ч.4 ст.160 УК РФ). По версии следствия, Шарина в 2011-2013 годах, расходовала предназначенные для выплаты юристам библиотеки средства на свою защиту по первому уголовному делу - об экстремизме, которое впоследствии было закрыто.

Интерфакс-Украина