Иск в суд ООН: Украина провела уже 5 раундов переговоров с РФ

Украина провела 5 раундов досудебных переговоров с Россией перед подачей иска в Международный суд ООН по финансированию РФ терроризма на Донбассе.

Об этом в среду сообщают "Украинские новости", ссылаясь на ответ МИД.

Указывается, что также было проведено 2 раунда переговоров перед подачей иска по фактам дискриминации прав крымских татар в аннексированном Крыму.

"Проведено 5 раундов переговоров в рамках досудебного урегулирования спора по Международной конвенции о борьбе с терроризмом 1999 года, проведено два раунда и запланировано проведение третьего раунда переговоров в рамках досудебного урегулирования спора по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года", - говорится в нем.

Соответствующие переговоры о трактовке и применении этих конвенций является обязательным условием для получения Украиной права передать спор, если он не решится путем переговоров, в Международный суд ООН.

"В рамках вышеупомянутых инструментов РФ будет привлечена к ответственности за многочисленные жертвы среди гражданского населения вследствие сбивания самолета рейса MH17, обстрелов жилых кварталов Мариуполя, Краматорска, Волновахи, терактов в Харькове и других городах Украины. РФ также будет отвечать за осуществление систематической и осознанной дискриминации прав крымских татар и других лиц, которые противостоят оккупационному режиму в Крыму", - говорится в ответе.

В ответе говорится, что Россия отказалась признавать наличие спора и свою ответственность по факту совершения актов агрессии против Украины, отрицая их.

Также она отвергла предложение разрешить спор о присоединении Крыма в состав РФ и изменении территориальной принадлежности оккупированной территории, ответив, что "народы Крыма" воспользовались правом на самоопределение и, проголосовав за независимость, присоединились к России в соответствии с нормами международного права.

Как известно, в январе 2016 года стало известно, что Украина намерена подать иск против России в Международный суд ООН за поддержку терроризма.