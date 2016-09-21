Рада приняла к рассмотрению проект бюджета

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Среда, 21 сентября 2016, 14:35

Верховная Рада заслушала премьера Владимира Гройсмана с представлением государственного бюджета на 2017 год.

В конце своего выступления Гройсман призвал депутатов к сотрудничеству.

"Экономический рост, правильные законы, развитие внутреннего рынка создания рабочих мест не имеет ничего общего с оголетлым популизмом", - сказал Гройсман.

"Пришло время ответственной политики, которая позволит в конце концов вырваться из оков, в которых ее держали десятилетиями популисты и малоэффективны каждый сам скажет кто", - заявил он.

Спикер Андрей Парубий объявил, что проект бюджета является принятым к рассмотрению и поблагодарил Кабинет министров за то, что проект был подан вовремя.

"Представление проекта закона Украины о государственном бюджете на 2017 год завершено. Государственный бюджет считается принятым Верховной Радой для дальнейшей работы", - сказал он.

Как известно, в новом бюджете больше всего вырастут расходы в 2017 году в Верховный суд, который будет создаваться фактически заново - почти в 9 раз, но это и не удивительно.

В армии больше всего вырастут расходы на закупку военной техники у государственного концерна "Укроборонпром", которым руководит друг Петра Порошенко Олег Гладковский (Свинарчук).

Интересно также, что почти вдвое вырастут расходы на обладминистрации в регионах - то в рамках децентрализации, или под эгидой повышения лояльности и управляемости из Киева.

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Татьяна Кусок, УП

Темы: бюджет
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Комментарии — 3
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IP: 146.185.177.---Alex77721.09.2016 14:44
1/
Объясните мне популярно!
Не так давно деканом факультета иностранной филологии Национального педагогического университета имени М.Драгоманова неожиданно стала малоизвестная в университете кандидат педагогических наук, профессор Зернецкая Алла Анатольевна. За год она развернула бурную деятельность. Прежде всего - защитила докторскую, потом начала увольнять с работы "лишних" или неугодных преподавателей, отстранять необоснованно отдельных студентов от учёбы. Факультет поразила странная, доселе неведомая ему болезнь. То студентка факультета, незаконно исключённая из университета, выигрывает суд и восстанавливается на учёбе. То одна из подруг, которую Зернецкая А.А. пригласила на работу на факультет, бывшая активная регионалка из Луганска, профессор Зайцева Ирина Павловна оказалась на научной конференции в оккупированном Крыму. То другие преподаватели факультета, сёстры Ирина и Инна Ковальчук разгуливали по Москве с георгиевскими ленточками, продолжая славить Путина.
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IP: 93.75.161.---labtec21.09.2016 14:44
Я б хотів щоб всі повідомлення які відображає на сайті Українська правда підписували автори не безімені. Обосрать кожний вміє а вот про добре написати на сьогоднішній день слабо. Це тільки кредити по чорному один одному давати на квартири це нормально морально. Дебіли
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IP: 146.185.177.---Alex77721.09.2016 14:43
2/
Может, это случайность? Сомнительно. Украинская составляющая факультетской жизни крайне скудна и постепенно движется к нулевой отметке. С началом учебного года студентам сообщили, что у них не будут преподавать такие (обязательные в университете) предметы, как украинский язык, украинская культура, история украинской государственности. Вы скажете: а как же с патриотизмом? Смотря с каким! Следуя логике событий - всё это именно в духе патриотизма - "русского мира". Но в Украине с высоких трибун призывают к украинскому патриотизму! Неужели на инфиле изобрели свой, гибридный патриотизм?
Всё бы ничего, если бы автор "особого вида патриотизма", декан факультета филологии Зернецкая Алла Анатольевна, не владеющая государственным языком, не была родной сестрой жены Президента Украины Марины Анатольевны... Какой же патриотизм "правильный": тот, что звучит с самой высокой трибуны или тот, который культивируется Сестрой Жены на практике? Ничего не пойму.
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