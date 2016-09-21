Рада приняла к рассмотрению проект бюджета

Верховная Рада заслушала премьера Владимира Гройсмана с представлением государственного бюджета на 2017 год.

В конце своего выступления Гройсман призвал депутатов к сотрудничеству.

"Экономический рост, правильные законы, развитие внутреннего рынка создания рабочих мест не имеет ничего общего с оголетлым популизмом", - сказал Гройсман.

"Пришло время ответственной политики, которая позволит в конце концов вырваться из оков, в которых ее держали десятилетиями популисты и малоэффективны каждый сам скажет кто", - заявил он.

Спикер Андрей Парубий объявил, что проект бюджета является принятым к рассмотрению и поблагодарил Кабинет министров за то, что проект был подан вовремя.

"Представление проекта закона Украины о государственном бюджете на 2017 год завершено. Государственный бюджет считается принятым Верховной Радой для дальнейшей работы", - сказал он.

Как известно, в новом бюджете больше всего вырастут расходы в 2017 году в Верховный суд, который будет создаваться фактически заново - почти в 9 раз, но это и не удивительно.

В армии больше всего вырастут расходы на закупку военной техники у государственного концерна "Укроборонпром", которым руководит друг Петра Порошенко Олег Гладковский (Свинарчук).

Интересно также, что почти вдвое вырастут расходы на обладминистрации в регионах - то в рамках децентрализации, или под эгидой повышения лояльности и управляемости из Киева.

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Татьяна Кусок, УП