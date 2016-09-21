Спикер Следственного комитета РФ официально ушел в отставку

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Среда, 21 сентября 2016, 14:54

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин подал рапорт об отставке.

Об этом он сообщил "Интерфаксу".

"Теперь могу официально сказать, что я принял решение завершить работу в Следственном комитете, и подал рапорт об отставке по собственному желанию", – сказал он.

Маркин заверил, что все причины, которые раньше назывались в СМИ относительно его отставки, не соответствуют действительности.

"У нас почему-то принято считать, что человек может покинуть ответственную должность, только если его с треском выгоняют, сажают в тюрьму или выносят вперед ногами. Ни один из этих случаев ко мне не относится", – сказал он.

"Я проработал в Следственном комитете с первого дня его образования, более девяти лет. Я считаю, что я вместе с командой выстроил информационную политику, наладил системную работу в этой сфере, посчитал, что моя миссия выполнена и решил попробовать себя на новом поприще. В этом заключается истинный мотив моего ухода", – заверил он.

Ранее источник в топливно-энергетическом комплексе сообщал "Интерфаксу", что Маркин после ухода из СКР Маркин может занять должность заместителя гендиректора "Русгидро" по связям с общественностью и органами госвласти.

Маркин известен своими резкими и агрессивными высказываниями, в частности – в адрес украинских властей и защитников страны.

Темы: Росcия
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IP: 93.74.11.---meua21.09.2016 16:18
Редкая сволочь уходит на новую "жирную" должность!
Одной сволочью меньше.
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