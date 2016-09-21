В Минске договорились развести войска на трех участках

В Минске подписано рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы, который представляет Украину в этой группе, Дарья Олифер.

Подписание. Представители: Украины - Леонид Кучма, Мартин Сайдик (ОБСЕ) и Борис Грызлов (Россия) Дарья Олифер для УП

"Документ предполагает деэскалацию в районе линии соприкосновения и фактически создает условия, в которых стрелковое оружие не может использоваться для обстрелов. В то же время, рамочное решение предусматривает полное выполнение предыдущих договоренностей Трехсторонней контактной группы об отведении с линии соприкосновения орудий калибром менее 100 мм", – сообщила она.

Олифер добавила, что, в соответствии с рамочным решением о разведении сил и средств, СММ ОБСЕ совершает "на постоянной основе мониторинг и верификацию процесса разведения сил и средств на согласованных участках разведения".

Она особо отметила, что данное разведение запланировано только на трех участках с четко определенными координатами. Олифер уточнила на запрос УП, что речь идет о населенных пунктах Золотое, Петровское и Станица Луганская.

"В то же время украинская сторона считает, что в ходе имплементации этого рамочного решения могут быть отработаны подходы к возможному разведению сил и средств вдоль всей линии разграничения", – добавила Олифер.

По ее словам, при подготовке документа украинская сторона полностью исключила попытки вольного толкования параметров и статуса линии разграничения, поскольку в тексте рамочного решения зафиксировано, что данный документ принимается в продолжение протокола от 5 сентября 2014 года, меморандума от 19 сентября 2014 года, комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.

Олифер отметила, что Украина последовательно выполняет обязательства и строго придерживается режима тишины.

"В продолжение этого украинская сторона подписала данное рамочное решение, чтобы обеспечить выполнение Минских соглашений со стороны ОРДЛО", – добавила она.

От Украины рамочное решение подписал Леонид Кучма, от ОБСЕ – Мартин Сайдик, от России – Борис Грызлов.

Украинская правда