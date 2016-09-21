В Минске договорились развести войска на трех участках
В Минске подписано рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств.
Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы, который представляет Украину в этой группе, Дарья Олифер.
"Документ предполагает деэскалацию в районе линии соприкосновения и фактически создает условия, в которых стрелковое оружие не может использоваться для обстрелов. В то же время, рамочное решение предусматривает полное выполнение предыдущих договоренностей Трехсторонней контактной группы об отведении с линии соприкосновения орудий калибром менее 100 мм", – сообщила она.
Олифер добавила, что, в соответствии с рамочным решением о разведении сил и средств, СММ ОБСЕ совершает "на постоянной основе мониторинг и верификацию процесса разведения сил и средств на согласованных участках разведения".
Она особо отметила, что данное разведение запланировано только на трех участках с четко определенными координатами. Олифер уточнила на запрос УП, что речь идет о населенных пунктах Золотое, Петровское и Станица Луганская.
"В то же время украинская сторона считает, что в ходе имплементации этого рамочного решения могут быть отработаны подходы к возможному разведению сил и средств вдоль всей линии разграничения", – добавила Олифер.
По ее словам, при подготовке документа украинская сторона полностью исключила попытки вольного толкования параметров и статуса линии разграничения, поскольку в тексте рамочного решения зафиксировано, что данный документ принимается в продолжение протокола от 5 сентября 2014 года, меморандума от 19 сентября 2014 года, комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.
Олифер отметила, что Украина последовательно выполняет обязательства и строго придерживается режима тишины.
"В продолжение этого украинская сторона подписала данное рамочное решение, чтобы обеспечить выполнение Минских соглашений со стороны ОРДЛО", – добавила она.
От Украины рамочное решение подписал Леонид Кучма, от ОБСЕ – Мартин Сайдик, от России – Борис Грызлов.
Украинская правда
Російська еліта , яка привикла жити в Європі і США , сама швидко прибере Путіна від влади.
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Не так давно деканом факультета иностранной филологии Национального педагогического университета имени М.Драгоманова неожиданно стала малоизвестная в университете кандидат педагогических наук, профессор Зернецкая Алла Анатольевна. За год она развернула бурную деятельность. Прежде всего - защитила докторскую, потом начала увольнять с работы "лишних" или неугодных преподавателей, отстранять необоснованно отдельных студентов от учёбы. Факультет поразила странная, доселе неведомая ему болезнь. То студентка факультета, незаконно исключённая из университета, выигрывает суд и восстанавливается на учёбе. То одна из подруг, которую Зернецкая А.А. пригласила на работу на факультет, бывшая активная регионалка из Луганска, профессор Зайцева Ирина Павловна оказалась на научной конференции в оккупированном Крыму. То другие преподаватели факультета, сёстры Ирина и Инна Ковальчук разгуливали по Москве с георгиевскими ленточками, продолжая славить Путина.
Может, это случайность? Сомнительно. Украинская составляющая факультетской жизни крайне скудна и постепенно движется к нулевой отметке. С началом учебного года студентам сообщили, что у них не будут преподавать такие (обязательные в университете) предметы, как украинский язык, украинская культура, история украинской государственности. Вы скажете: а как же с патриотизмом? Смотря с каким! Следуя логике событий - всё это именно в духе патриотизма - "русского мира". Но в Украине с высоких трибун призывают к украинскому патриотизму! Неужели на инфиле изобрели свой, гибридный патриотизм?
Всё бы ничего, если бы автор "особого вида патриотизма", декан факультета филологии Зернецкая Алла Анатольевна, не владеющая государственным языком, не была родной сестрой жены Президента Украины Марины Анатольевны... Какой же патриотизм "правильный": тот, что звучит с самой высокой трибуны или тот, который культивируется Сестрой Жены на практике? Ничего не пойму.