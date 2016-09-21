Минфин готовит новый закон о легализации игрального бизнеса

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Среда, 21 сентября 2016, 15:34

Министерство финансов выступает за легализацию игорного бизнеса.

Об этом журналистам заявил министр финансов Александр Данилюк, сообщают "Украинские новости".

"Я за легализацию игорного бизнеса. Я готов пойти на любой вариант, который пройдет через Верховную Раду. Мы работаем над законопроектом. Нам необходимо выводить его (игорный бизнес) из тени", – сказал министр финансов.

Ранее Данилюк заявлял, что законопроект об игорном бизнесе уже готов и Минфин готовится к его подаче в Верховную Раду.

Как известно, в 2015 году Кабмин внес в парламент законопроект о легализации казино, букмекеров и лотерей. Тогда законопроект не был поддержан депутатами.

Темы: Минфин бизнес
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IP: 195.78.69.---Naim21.09.2016 15:53
Кроме игорного бизнеса, который безусловно надо легализировать с учетом опыта других стран, где это работает надо легализировать проституцию, которая была, есть и будет и деньги от которой собирают менты и бандиты, взяв опыт Австралии, Италии, ФРГ, США, Австрии, Нидерландов и других стран, а это сотни тысяч рабочих мест, миллиарды в местные бюджеты, развитие гостиничного бизнеса, туристического, ресторанного и т.д.
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