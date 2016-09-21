Найденный в "Зайцево" боеприпас изъяли, движение восстановили

Около 15:00 в среду на территории контрольного пункта въезда-выезда "Зайцево" под забором за помощью служебной собаки пограничники обнаружили неразорвавшийся боеприпас.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

"С целью обеспечения безопасности граждан, которые пересекают линию разграничения, пропуск лиц и транспортных средств временно приостановлено. Люди и персонал из зоны возможного поражения были эвакуированы", – заявили в ведомстве.

По данному факту проинформированы взаимодействующие подразделения и организовано охрану месяца нахождения боеприпаса.

Позже ведомство сообщило о возобновлении движения через пункт пропуска.

Украинская правда