В Украине количество тяжких преступлений возросло на 46%

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Среда, 21 сентября 2016, 16:01

Количество преступлений за 8 месяцев этого года выросло на 26,9% по сравнению с таким же периодом 2015 и на 35,5% - с 2014 года.

Об этом во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности заявил первый заместитель его председателя Николай Паламарчук.

Он заявил о "небывалом росте уровня преступности в государстве по сравнению с 2014-2015 годами", ссылаясь на данные ГПУ.

Так, за 8 месяцев этого года по сравнению с прошлым годом число уголовных преступлений возросло на 26,9%, с 2014 - 35,5%.

При этом количество тяжких преступлений по сравнению с 2014 годом выросло на 46%.

В то же время почти в два раза сократилось направления дел в суд, отметил Паламарчук.

Он отметил, что расследование дерзких преступлений таких, как убийство журналиста Шемерета, до сих пор не имеют результатов.

В свою очередь глава Нацполиции Хатия Деканоидзе отметила, что 60% преступлений - это кражи, а каждое десятое преступление связано с освобожденными по закону Савченко.

Татьяна Кусок, УП

Темы: криминал Деканоидзе
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