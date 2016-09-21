Луценко: в мирных областях растет количество умышленных убийств

В мирных областях Украины растет количество умышленных убийств.

Об этом сообщил во время заседания комитета ВР генпрокурор Юрий Луценко.

"МВД говорит об уменьшении количества (умышленных убийств - ред.) с 2100 до 1200 в этом году. Но если присмотреться по областям, то все уменьшения достигнуто за счет Донецкой области с 1170 до 229 за счет замораживания активных военных действий", - сказал он.

"В то же время убийства выросли в мирной Закарпатской, Ивано-Франковской, Херсонской, Львовской, Киевской и других областях", - сказал он.

По его словам, с начала 2016 года зарегистрировано 410 тысяч уголовных преступлений, что на 25% больше чем в прошлом году.

На 38% выросло количество краж, на 40% стало больше грабежей, разбойных нападений на 30% больше.

Количество угонов возросло на 16%.

Украинская правда