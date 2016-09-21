Луценко: в мирных областях растет количество умышленных убийств

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Среда, 21 сентября 2016, 16:06
tsn.ua

В мирных областях Украины растет количество умышленных убийств.

Об этом сообщил во время заседания комитета ВР генпрокурор Юрий Луценко.

"МВД говорит об уменьшении количества (умышленных убийств - ред.) с 2100 до 1200 в этом году. Но если присмотреться по областям, то все уменьшения достигнуто за счет Донецкой области с 1170 до 229 за счет замораживания активных военных действий", - сказал он.

"В то же время убийства выросли в мирной Закарпатской, Ивано-Франковской, Херсонской, Львовской, Киевской и других областях", - сказал он.

По его словам, с начала 2016 года зарегистрировано 410 тысяч уголовных преступлений, что на 25% больше чем в прошлом году.

На 38% выросло количество краж, на 40% стало больше грабежей, разбойных нападений на 30% больше.

Количество угонов возросло на 16%.

Украинская правда

Темы: криминал Генпрокуратура
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Комментарии — 2
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IP: 109.240.151.---Петро Петренко21.09.2016 17:17
Страна, взрастившая у себя бандитизм, терроризм и не раскрытых прямых убийств. Наверняка, опять Путин виноват! Европа такие страны очень "любит"! Может, и безвиз откроет, чтоб и самой горя хапнуть от Украины.
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IP: 94.179.39.---Леонід Климчук21.09.2016 16:53
А що інше могла отримати від суспільства ця наша влада, оголосивши війну - лише АТО, тобто вирішивши жити в умовах війни за цивільними законами.
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