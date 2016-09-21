Генпрокуратура: член ВСЮ требовал полмиллиона долларов взятки

00
0
Среда, 21 сентября 2016, 17:00

Сотрудники СБУ и ГПУ разоблачили одного из членов Высшего Совета юстиции в вымогательстве 500 тысяч долларов.

Об этом в среду на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

Указывается, что такую сумму он требовал за незаконное влияние на судебное решение.

"Задержан посредник - арбитражный управляющий Минюста, который в сговоре с членом ВСЮ получил 150 тыс долл.", - написал он.

Подозреваемый член ВСЮ вызван в ГПУ.

В то же время на сайте Генпрокуратуры указывается, что в настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления обстоятельств совершенного уголовного преступления, привлечение всех виновных лиц к уголовной ответственности, а также готовятся ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения.

Украинская правда

Темы: Луценко Генпрокуратура взятка
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
ГПУ: Ювелиры в 18 областях создали масштабную схему неуплаты налогов 20 сентября 2016, 14:58
Грановский рассказал, чем помогал Луценко на Кипре 20 сентября 2016, 10:39
Луценко: Янукович создал мафиозную государственную организацию 19 сентября 2016, 15:25
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Порошенко в ООН: Россия в Сирии действует так же, как и в Украине
Член Высшего совета юстиции требовал полмиллиона долларов взятки
Деканоидзе на комитете поссорилась с Лозовым
Генпрокуратура: член ВСЮ требовал полмиллиона долларов взятки
Все новости
Фото

Украинцы сделали несколько «па» для проекта Ballerina Project

институт книги

Гжегож Гауден: «Надо показать, что украинская литература не возникла 5 лет назад»