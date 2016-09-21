Генпрокуратура: член ВСЮ требовал полмиллиона долларов взятки

Сотрудники СБУ и ГПУ разоблачили одного из членов Высшего Совета юстиции в вымогательстве 500 тысяч долларов.

Об этом в среду на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

Указывается, что такую сумму он требовал за незаконное влияние на судебное решение.

"Задержан посредник - арбитражный управляющий Минюста, который в сговоре с членом ВСЮ получил 150 тыс долл.", - написал он.

Подозреваемый член ВСЮ вызван в ГПУ.

В то же время на сайте Генпрокуратуры указывается, что в настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления обстоятельств совершенного уголовного преступления, привлечение всех виновных лиц к уголовной ответственности, а также готовятся ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения.

Украинская правда