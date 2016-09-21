Деканоидзе на комитете поссорилась с Лозовым

Глава Нацполиции Хатия Деканоидзе возмутилась выступлением народного депутата Андрея Лозового на комитете Верховной Рады.

Спор возник во время заседании комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Председатель комитета Андрей Кожемякин на протяжении заседания комитета периодически делал замечания Лозовому, чтобы тот слушал Деканоидзе.

Через некоторое время Лозовой взял слово и начал в резком тоне критиковать деятельность Деканоидзе на посту главы Нацполиции.

"Прямо сейчас в Одессе сотрудники Нацполиции разгоняют мирный антитруханивський митинг. У нас был такой президент - Янукович - он тоже вместе с тогдашним внутренних дел Захарченко разгонял мирные митинги. Вы знаете, что с ним произошло. Он уехал из страны. Прогнозируют, что Вы тоже уедете, как уехала Згуладзе. Если вы работаете так неэффективно, так, может, Вам стоит уйти в отставку", - сказал Лозовой.

В ответ Деканоидзе напомнила, что Лозовой во время своих выступлений в Раде вспоминал ее национальность.

"Я не позволю говорить о моей национальности. Да, я родилась в Грузии, но я гражданка Украины. Вы с трибуны Верховной Рады кричали об этом. Депутат должен быть толерантным, а не националистом", - заявила Деканоидзе в повышенном тоне.

После этого Кожемякин объявил перерыв.

Татьяна Кусок, УП