Луценко посоветовал Деканоидзе вернуть Паскала

Генпрокурор Юрий Луценко советует председателю Национальной полиции Хатии Деканоидзе вернуть на службу ее бывшего первого заместителя Василия Паскала.

Об этом он заявил на заседании комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

"Госпожа Хатия, это субъективно, но я бы вам рекомендовал обратиться с процедурой к президенту Украины и Верховной Рады вернуть Паскала на службу в Министерство внутренних дел. Это профи без которого уголовный розыск много потерял", – сказал он.

Генпрокурор заявил, что в некоторых моментах аттестация и люстрация должна иметь исключения.

Луценко также заявил, что Паскал мог быть эффективным в деле об убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета.

"Есть некий механизм, позовите его", – добавил он

В свою очередь Деканоидзе заявила, что Паскал сам решил уйти в отставку и у нее с ним нормальные отношения.

Как известно, Луценко заявлял о возможности привлечения Паскала к расследованию убийства Шеремета через два дня после трагедии.

Паскал был уволен в декабре прошлого года. До того активисты неоднократно подчеркивали необходимость увольнения этого чиновника, поскольку он подпадал под люстрацию.

Роман Кравец, Олег Шанковский, УП