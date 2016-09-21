Луценко посоветовал Деканоидзе вернуть Паскала

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Среда, 21 сентября 2016, 17:29

Генпрокурор Юрий Луценко советует председателю Национальной полиции Хатии Деканоидзе вернуть на службу ее бывшего первого заместителя Василия Паскала.

Об этом он заявил на заседании комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

"Госпожа Хатия, это субъективно, но я бы вам рекомендовал обратиться с процедурой к президенту Украины и Верховной Рады вернуть Паскала на службу в Министерство внутренних дел. Это профи без которого уголовный розыск много потерял", – сказал он.

Генпрокурор заявил, что в некоторых моментах аттестация и люстрация должна иметь исключения.

Луценко также заявил, что Паскал мог быть эффективным в деле об убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета.

"Есть некий механизм, позовите его", – добавил он

В свою очередь Деканоидзе заявила, что Паскал сам решил уйти в отставку и у нее с ним нормальные отношения.

Как известно, Луценко заявлял о возможности привлечения Паскала к расследованию убийства Шеремета через два дня после трагедии.

Паскал был уволен в декабре прошлого года. До того активисты неоднократно подчеркивали необходимость увольнения этого чиновника, поскольку он подпадал под люстрацию.

Роман Кравец, Олег Шанковский, УП

Темы: Луценко Деканоидзе люстрация МВД
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Комментарии — 4
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IP: 212.90.63.---Vadym Pautov21.09.2016 18:55
А взагалі це нагадує розмову "уродов о прекрасном" Генпрокурор без вищої юридичної освіти радить шкільній вчительці - Голові Національної поліції, як розслідувати злочини))))))) Ох прийде Оппоблок, він навчить і розслідувати і саджати))))))
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IP: 212.90.63.---Vadym Pautov21.09.2016 18:48
У Луцика якесь збочене уявлення про люстрацію
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IP: 79.179.62.---dk565621.09.2016 18:11
Ни чего с этого майдана не будет. Надо следующий.
А на счет личностей - тов Сталин решал эти вопросы более кардинально. Растрел. И все работало еще лучше!
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IP: 85.223.209.---Taras Orel21.09.2016 17:38
Тобто перед люстрацією всі рівні. Але деякі - рівніші?
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