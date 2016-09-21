Порошенко в ООН: Россия в Сирии действует так же, как и в Украине

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Среда, 21 сентября 2016, 18:16

Президент Петр Порошенко призывает мир реформировать Совет безопасности ООН. Он предлагает отменить право вето при принятии решений.

Об этом президент Украины сказал, выступая в ходе общих прений Генеральной ассамблеи ООН.

Порошенко отметил, что Совет Безопасности ООН не смог остановить конфликт в Сирии так же, как российскую агрессию в Украине и аннексию Крыма.

Президент Украины подчеркнул, что Россия в Сирии применяет такую же тактику, как и в Украине: поддерживает усиление боевых действий, чтобы потом выступить посредником в конфликте и диктовать свои условия.

Кроме того, по словам Порошенко, Россия превращает Крым в мощную военную базу, откуда отправляет военных в Сирию.

"Все это подчеркивает критическую потребность реформирования СБ ООН. Прежде всего это касается права вето. Любое вето не должно блокировать действия СБ ООН, если она хочет заниматься событиями массовых убийств. Мы должны устранить это препятствие", - сказал Порошенко.

Татьяна Кусок, УП

Темы: ООН Порошенко
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IP: 93.32.70.---koine21.09.2016 18:37
В Сірії все точнісенько навпаки, бо є 3 гравця в середині країни: влада Асада, яку обрали на виборах, самопроголошена влада, яку підтримують США та ІДІЛ, яка хоче забрати всі території близького схуду і створити мусульманську країну. У нас РФ підтримує сепаратистів, які так само себе назначили владою, як і в Сірії так звана опозиція. Вона в цьому сенсі веде себе однаково як і США. Тому ми повинні, як не дивно, засуджувати дії США у Сірії, а не РФ. І РФ нагадувати, що не може вона в Сірії підтримувати законно обрану владу, а у нас самозванців. Тільки хто ж буде засуджувати дії влади США у Сірії, якщо США керує нашою владою?
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