Порошенко в ООН: Россия в Сирии действует так же, как и в Украине

Президент Петр Порошенко призывает мир реформировать Совет безопасности ООН. Он предлагает отменить право вето при принятии решений.

Об этом президент Украины сказал, выступая в ходе общих прений Генеральной ассамблеи ООН.

Порошенко отметил, что Совет Безопасности ООН не смог остановить конфликт в Сирии так же, как российскую агрессию в Украине и аннексию Крыма.

Президент Украины подчеркнул, что Россия в Сирии применяет такую же тактику, как и в Украине: поддерживает усиление боевых действий, чтобы потом выступить посредником в конфликте и диктовать свои условия.

Кроме того, по словам Порошенко, Россия превращает Крым в мощную военную базу, откуда отправляет военных в Сирию.

"Все это подчеркивает критическую потребность реформирования СБ ООН. Прежде всего это касается права вето. Любое вето не должно блокировать действия СБ ООН, если она хочет заниматься событиями массовых убийств. Мы должны устранить это препятствие", - сказал Порошенко.

Татьяна Кусок, УП