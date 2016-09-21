ВСЮ просит Гречковского отстраниться от работы на время следствия
Высший совет юстиции попросил Павла Гречковского, уличенного в вымогательстве взятки, приостановить свою деятельность как члена ВСЮ до завершения расследования.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"ВСЮ руководствуется принципом нулевой толерантности к коррупции. Любые проявления влияния на суд и судей, в том числе через коррупционные механизмы, являются недопустимыми. Надеемся, что это дело будет расследовано максимально быстро и объективно", - сказано в сообщении.
"Мы обратились к члену ВСЮ, к которому относится объявленная информация, с предложением приостановить его деятельность как члена ВСЮ к завершению этого расследования. Также выражаем надежду, что эта ситуация не будет использована в политических целях, в том числе неправомерном влиянии на ВСЮ", - добавили в ведомстве.
Как известно, Гречковского подозревают в том, что он в требовал 500 тыс долларов за незаконное влияние на судебное решение.
"Задержан посредник - арбитражный управляющий Минюста, который в сговоре с членом ВСЮ получил 150 тыс долл.", - написал в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.
Подозреваемый член ВСЮ вызван в ГПУ.
Ранее сообщалось, что Гречковский и заместитель председателя Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов являются совладельцами заповедной земли на Жуковом острове в Киеве.
Также известно, что подозреваемый член ВСЮ близок к нардепу БПП Александру Грановскому и занимался вопросами, связанными с Хозсудом.
Украинская правда
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Не так давно деканом факультета иностранной филологии Национального педагогического университета имени М.Драгоманова неожиданно стала малоизвестная в университете кандидат педагогических наук, профессор Зернецкая Алла Анатольевна. За год она развернула бурную деятельность. Прежде всего - защитила докторскую, потом начала увольнять с работы "лишних" или неугодных преподавателей, отстранять необоснованно отдельных студентов от учёбы. Факультет поразила странная, доселе неведомая ему болезнь. То студентка факультета, незаконно исключённая из университета, выигрывает суд и восстанавливается на учёбе. То одна из подруг, которую Зернецкая А.А. пригласила на работу на факультет, бывшая активная регионалка из Луганска, профессор Зайцева Ирина Павловна оказалась на научной конференции в оккупированном Крыму. То другие преподаватели факультета, сёстры Ирина и Инна Ковальчук разгуливали по Москве с георгиевскими ленточками, продолжая славить Путина.
Может, это случайность? Сомнительно. Украинская составляющая факультетской жизни крайне скудна и постепенно движется к нулевой отметке. С началом учебного года студентам сообщили, что у них не будут преподавать такие (обязательные в университете) предметы, как украинский язык, украинская культура, история украинской государственности. Вы скажете: а как же с патриотизмом? Смотря с каким! Следуя логике событий - всё это именно в духе патриотизма - "русского мира". Но в Украине с высоких трибун призывают к украинскому патриотизму! Неужели на инфиле изобрели свой, гибридный патриотизм?
Всё бы ничего, если бы автор "особого вида патриотизма", декан факультета филологии Зернецкая Алла Анатольевна, не владеющая государственным языком, не была родной сестрой жены Президента Украины Марины Анатольевны... Какой же патриотизм "правильный": тот, что звучит с самой высокой трибуны или тот, который культивируется Сестрой Жены на практике? Ничего не пойму.