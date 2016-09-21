ВСЮ просит Гречковского отстраниться от работы на время следствия

Высший совет юстиции попросил Павла Гречковского, уличенного в вымогательстве взятки, приостановить свою деятельность как члена ВСЮ до завершения расследования.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"ВСЮ руководствуется принципом нулевой толерантности к коррупции. Любые проявления влияния на суд и судей, в том числе через коррупционные механизмы, являются недопустимыми. Надеемся, что это дело будет расследовано максимально быстро и объективно", - сказано в сообщении.

"Мы обратились к члену ВСЮ, к которому относится объявленная информация, с предложением приостановить его деятельность как члена ВСЮ к завершению этого расследования. Также выражаем надежду, что эта ситуация не будет использована в политических целях, в том числе неправомерном влиянии на ВСЮ", - добавили в ведомстве.

Как известно, Гречковского подозревают в том, что он в требовал 500 тыс долларов за незаконное влияние на судебное решение.

"Задержан посредник - арбитражный управляющий Минюста, который в сговоре с членом ВСЮ получил 150 тыс долл.", - написал в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

Подозреваемый член ВСЮ вызван в ГПУ.

Ранее сообщалось, что Гречковский и заместитель председателя Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов являются совладельцами заповедной земли на Жуковом острове в Киеве.

Также известно, что подозреваемый член ВСЮ близок к нардепу БПП Александру Грановскому и занимался вопросами, связанными с Хозсудом.

Украинская правда