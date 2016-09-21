У ГПУ есть 10 дней, чтобы арестовать судей КСУ времен Януковича

У Генпрокурора осталось 10 дней, чтобы арестовать судей Конституционного суда, которые предоставляли диктаторские полномочия экс-президенту Виктору Януковичу.

Об этом заявил депутат "Самопомощи" Егор Соболев.

"Дело о вынесении ими заведомо неправосудного решения было возбуждено ГПУ сразу после Евромайдана. Но ни Махницкий, ни Ярема, ни Шокин не довели это важное расследование хотя бы до объявления подозрения", - написал он на своем Facebook.

"Хотя что там расследовать? Есть решение, которое вернуло Януковичу полномочия Кучмы. Есть подписи судей под ним. Сами судьи еще в 2014 году дали показания. Их легко найти на Жилянской, где они уже третий год после победы Евромайдана продолжают работать судьями Конституционного суда Украины. И по просьбе бывших соратников Януковича рассматривают отмену законов о люстрации и об открытости имущества должностных лиц", - добавил политик.

По его словам, за 10 дней судей арестовать будет невозможно.

"30 сентября вступает в силу новая редакция Конституции авторства Петра Порошенко. И задержать или арестовать судью Конституционного суда будет невозможно без согласия самого КСУ. Хорошую европейскую идею о независимости суда снова обратят на круговую поруку", - отметил депутат.

В то же время Соболев подчеркнул, что генпрокурор Юрий Луценко еще имеет юридическую возможность эту поруку разорвать.

"Написал ему об этом специальное обращение", - сообщил политик.

Как известно, в июле президент Петр Порошенко подписал закон "О судоустройстве и статусе судей", принятый Верховной Радой 2 июня.

Украинская правда