У ГПУ есть 10 дней, чтобы арестовать судей КСУ времен Януковича
У Генпрокурора осталось 10 дней, чтобы арестовать судей Конституционного суда, которые предоставляли диктаторские полномочия экс-президенту Виктору Януковичу.
Об этом заявил депутат "Самопомощи" Егор Соболев.
"Дело о вынесении ими заведомо неправосудного решения было возбуждено ГПУ сразу после Евромайдана. Но ни Махницкий, ни Ярема, ни Шокин не довели это важное расследование хотя бы до объявления подозрения", - написал он на своем Facebook.
"Хотя что там расследовать? Есть решение, которое вернуло Януковичу полномочия Кучмы. Есть подписи судей под ним. Сами судьи еще в 2014 году дали показания. Их легко найти на Жилянской, где они уже третий год после победы Евромайдана продолжают работать судьями Конституционного суда Украины. И по просьбе бывших соратников Януковича рассматривают отмену законов о люстрации и об открытости имущества должностных лиц", - добавил политик.
По его словам, за 10 дней судей арестовать будет невозможно.
"30 сентября вступает в силу новая редакция Конституции авторства Петра Порошенко. И задержать или арестовать судью Конституционного суда будет невозможно без согласия самого КСУ. Хорошую европейскую идею о независимости суда снова обратят на круговую поруку", - отметил депутат.
В то же время Соболев подчеркнул, что генпрокурор Юрий Луценко еще имеет юридическую возможность эту поруку разорвать.
"Написал ему об этом специальное обращение", - сообщил политик.
Как известно, в июле президент Петр Порошенко подписал закон "О судоустройстве и статусе судей", принятый Верховной Радой 2 июня.
Украинская правда
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Не так давно деканом факультета иностранной филологии Национального педагогического университета имени М.Драгоманова неожиданно стала малоизвестная в университете кандидат педагогических наук, профессор Зернецкая Алла Анатольевна. За год она развернула бурную деятельность. Прежде всего - защитила докторскую, потом начала увольнять с работы "лишних" или неугодных преподавателей, отстранять необоснованно отдельных студентов от учёбы. Факультет поразила странная, доселе неведомая ему болезнь. То студентка факультета, незаконно исключённая из университета, выигрывает суд и восстанавливается на учёбе. То одна из подруг, которую Зернецкая А.А. пригласила на работу на факультет, бывшая активная регионалка из Луганска, профессор Зайцева Ирина Павловна оказалась на научной конференции в оккупированном Крыму. То другие преподаватели факультета, сёстры Ирина и Инна Ковальчук разгуливали по Москве с георгиевскими ленточками, продолжая славить Путина.
Может, это случайность? Сомнительно. Украинская составляющая факультетской жизни крайне скудна и постепенно движется к нулевой отметке. С началом учебного года студентам сообщили, что у них не будут преподавать такие (обязательные в университете) предметы, как украинский язык, украинская культура, история украинской государственности. Вы скажете: а как же с патриотизмом? Смотря с каким! Следуя логике событий - всё это именно в духе патриотизма - "русского мира". Но в Украине с высоких трибун призывают к украинскому патриотизму! Неужели на инфиле изобрели свой, гибридный патриотизм?
Всё бы ничего, если бы автор "особого вида патриотизма", декан факультета филологии Зернецкая Алла Анатольевна, не владеющая государственным языком, не была родной сестрой жены Президента Украины Марины Анатольевны... Какой же патриотизм "правильный": тот, что звучит с самой высокой трибуны или тот, который культивируется Сестрой Жены на практике? Ничего не пойму.