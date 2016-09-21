Порошенко поговорил с Обамой в Нью-Йорке
Президент Украины Петр Порошенко и президент США Барак Обама провели переговоры в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.
Об этом глава украинского государства сообщил журналистам в Нью-Йорке.
"У нас достоялись очень важные переговоры с руководством США, у нас состоялся долгий разговор с президентом США Бараком Обамой, где мы имели возможность обсудить свои дальнейшие шаги по поводу имплементации Минских соглашений и решительные шаги по координации наших действий по поводу составления "дорожной карты", реализации этих договоренностей, приоритеты компонента безопасности Минских договоренностей и даты реализации политической части Минского процесса", - сказал Порошенко.
Кроме того, по словам президента, на встрече с американским руководством речь шла о поддержке США реформ в Украине, в частности о предоставлении финансовой помощи в 1 млрд долл. кредитных гарантий.
"Я думаю, что до конца текущего месяца гарантии будут размещены, и 1 млрд кредитных гарантий помощи поступит на счета украинского правительства", - сказал Порошенко.
Кроме того, президент рассказал, что на следующих переговорах с западными партнерами будет поднимать вопрос предоставления Украине летального оружия.
"Что касается летального оружия, то мы это будем поднимать во время следующих переговоров. Мы на сегодняшний день не ставили вопрос о летальном оружии, у нас на сегодняшний день в повестке дня стоит вопрос реализации тех договоренностей о помощи в пакете, который составляет 600 млн долларов, который США выделили в поддержку нашего сектора обороны и безопасности", - рассказал Порошенко.
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Не так давно деканом факультета иностранной филологии Национального педагогического университета имени М.Драгоманова неожиданно стала малоизвестная в университете кандидат педагогических наук, профессор Зернецкая Алла Анатольевна. За год она развернула бурную деятельность. Прежде всего - защитила докторскую, потом начала увольнять с работы "лишних" или неугодных преподавателей, отстранять необоснованно отдельных студентов от учёбы. Факультет поразила странная, доселе неведомая ему болезнь. То студентка факультета, незаконно исключённая из университета, выигрывает суд и восстанавливается на учёбе. То одна из подруг, которую Зернецкая А.А. пригласила на работу на факультет, бывшая активная регионалка из Луганска, профессор Зайцева Ирина Павловна оказалась на научной конференции в оккупированном Крыму. То другие преподаватели факультета, сёстры Ирина и Инна Ковальчук разгуливали по Москве с георгиевскими ленточками, продолжая славить Путина.
Может, это случайность? Сомнительно. Украинская составляющая факультетской жизни крайне скудна и постепенно движется к нулевой отметке. С началом учебного года студентам сообщили, что у них не будут преподавать такие (обязательные в университете) предметы, как украинский язык, украинская культура, история украинской государственности. Вы скажете: а как же с патриотизмом? Смотря с каким! Следуя логике событий - всё это именно в духе патриотизма - "русского мира". Но в Украине с высоких трибун призывают к украинскому патриотизму! Неужели на инфиле изобрели свой, гибридный патриотизм?
Всё бы ничего, если бы автор "особого вида патриотизма", декан факультета филологии Зернецкая Алла Анатольевна, не владеющая государственным языком, не была родной сестрой жены Президента Украины Марины Анатольевны... Какой же патриотизм "правильный": тот, что звучит с самой высокой трибуны или тот, который культивируется Сестрой Жены на практике? Ничего не пойму.