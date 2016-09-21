Порошенко поговорил с Обамой в Нью-Йорке

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Барак Обама провели переговоры в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

Об этом глава украинского государства сообщил журналистам в Нью-Йорке.

"У нас достоялись очень важные переговоры с руководством США, у нас состоялся долгий разговор с президентом США Бараком Обамой, где мы имели возможность обсудить свои дальнейшие шаги по поводу имплементации Минских соглашений и решительные шаги по координации наших действий по поводу составления "дорожной карты", реализации этих договоренностей, приоритеты компонента безопасности Минских договоренностей и даты реализации политической части Минского процесса", - сказал Порошенко.



Кроме того, по словам президента, на встрече с американским руководством речь шла о поддержке США реформ в Украине, в частности о предоставлении финансовой помощи в 1 млрд долл. кредитных гарантий.



"Я думаю, что до конца текущего месяца гарантии будут размещены, и 1 млрд кредитных гарантий помощи поступит на счета украинского правительства", - сказал Порошенко.

Кроме того, президент рассказал, что на следующих переговорах с западными партнерами будет поднимать вопрос предоставления Украине летального оружия.

"Что касается летального оружия, то мы это будем поднимать во время следующих переговоров. Мы на сегодняшний день не ставили вопрос о летальном оружии, у нас на сегодняшний день в повестке дня стоит вопрос реализации тех договоренностей о помощи в пакете, который составляет 600 млн долларов, который США выделили в поддержку нашего сектора обороны и безопасности", - рассказал Порошенко.

Интерфакс-Украина