Миссия МВФ прибудет в Украину осенью этого года

Президент Петр Порошенко и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард договорились о следующем визите миссии МВФ в Украину осенью этого года.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства в среду вечером.

"Петр Порошенко поблагодарил за решение Совета директоров МВФ о продолжении программы сотрудничества с Украиной и выделения дополнительных объемов финансовой помощи", - сказано в сообщении.

"Собеседники также обсудили ход реформ в Украине, в частности было отмечено успешное внедрение реформы в финансово-банковском секторе", - отметили в пресс-службе.

Украинская правда