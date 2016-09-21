Миссия МВФ прибудет в Украину осенью этого года

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Среда, 21 сентября 2016, 22:44

Президент Петр Порошенко и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард договорились о следующем визите миссии МВФ в Украину осенью этого года.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства в среду вечером.

"Петр Порошенко поблагодарил за решение Совета директоров МВФ о продолжении программы сотрудничества с Украиной и выделения дополнительных объемов финансовой помощи", - сказано в сообщении.

"Собеседники также обсудили ход реформ в Украине, в частности было отмечено успешное внедрение реформы в финансово-банковском секторе", - отметили в пресс-службе.

Украинская правда

Темы: МВФ Порошенко
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