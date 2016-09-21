К заложникам на Донбассе допустят координатора ОБСЕ – Геращенко

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Среда, 21 сентября 2016, 23:26

К незаконно задержанным на территории оккупированного Донбасса людям в ближайшее время допустят координатора подгруппы Трехсторонней контактной группы по гуманитарным вопросам от ОБСЕ Тони Фриша.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

"Украинской стороне удалось добиться, чтобы к украинским пленникам в ОРДО будет в ближайшее время допущено координатора ОБСЕ Т. Фриша. Недавно он встречался с семьями заложников, говорил с мамами, сегодня получил заверения, что в ближайшее время может посетить пленников, пообщаться с ними без присутствия тюремщиков", - написала Геращенко на Facebook.

"Также мы поднимали вопрос допуска МККК в тюрьмы для поиска пропавших без вести и тех заложников, о судьбе которых мы ничего не знаем, для мониторинга условий содержания. Но пока в вопросе допуска МККК на оккупированных территориях прогресса достичь не удалось", - добавила она.

Украинская правда

Темы: пленные ОБСЕ Донбасс
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