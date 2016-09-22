В комиссии по отбору главы агентства по возврату активов говорят, что их решения не исполняют

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Четверг, 22 сентября 2016, 00:34

Конкурсная комиссия по отбору кандидата на должность председателя Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, направила обращение к министру Александру Саенко по поводу того, что ее решения не исполняются.

Об этом глава конкурсной комиссии Андрей Стельмащук сообщил на странице в Facebook.

"Обращение касается неисполнения решений конкурсной комиссии", - написал он.

Согласно обращению, Секретариат КМУ не выполнил решение комиссии от 8 августа относительно публикации информации о кандидатах на должность главы Нацагенства.

Так, на сайте Кабмина не были опубликованы декларация кандидатов, копии документов об их образовании, военного билета и другой информации, которую нужно было обнародовать, согласно решению комиссии.

Также, в обращении говорится, что не было исполнено решение комиссии от 22 августа относительно отправления документов кандидатов на специальную проверку.

"Поскольку системное неисполнения Секретариатом Кабинета Министров Украины требований закона и решений Конкурсной комиссии ставит под угрозу проведение выборов кандидата на должность главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, просим вас обеспечить исполнение в кратчайшие сроки таких решений Конкурсной комиссии", - говорится в обращении. 

Темы: коррупция
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