Украинских паралимпийцев встречают криками "Слава Украине" и цветами

Украинские паралимпийцы возвращаются из Рио-де-Жанейро.

На данный момент в аэропорту "Борисполь", куда прилетели спортсмены, находятся около ста человек.

Люди встречают спортсменов криками "Слава Украине!". В руках они держат цветы, воздушные шары и плакаты с надписями: "Вы лучшие", "Ваша победа – гордость Украины".

Волонтер Алексей Мочанов ранее на странице в Facebook сообщил, что паралимпийцы прилетают несколькими рейсами, после чего их собирают вместе и организованно перевозят для торжественной церемонии встречи в терминал F, где всё состоится в 01:25.

Украинские паралимпийцы завоевали 117 (41-37-39) медалей на Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. В общекомандном зачете сборная Украины заняла третье место.

Фото: Дмитрий Лисенбарт