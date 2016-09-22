Порошенко и Столтенберг обговорили санкции против РФ

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Четверг, 22 сентября 2016, 02:17

Президент Петр Порошенко с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили санкции против России и реформы в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Президент проинформировал о ситуации на Донбассе. Глава государства подчеркнул, что санкции против России должны быть продолжены до полного выполнения ею Минских договоренностей. Йенс Столтенберг подтвердил, что Североатлантический Альянс поддерживает позицию Украины относительно санкций", - говорится в сообщении.

Кроме того, собеседники обсудили дальнейшие реформы оборонного сектора Украины для достижения стандартов НАТО.

Также Порошенко поблагодарил Альянс за оказание помощи в лечении украинских военнослужащих.

Темы: Порошенко НАТО
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