Порошенко и Столтенберг обговорили санкции против РФ

Президент Петр Порошенко с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили санкции против России и реформы в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Президент проинформировал о ситуации на Донбассе. Глава государства подчеркнул, что санкции против России должны быть продолжены до полного выполнения ею Минских договоренностей. Йенс Столтенберг подтвердил, что Североатлантический Альянс поддерживает позицию Украины относительно санкций", - говорится в сообщении.

Кроме того, собеседники обсудили дальнейшие реформы оборонного сектора Украины для достижения стандартов НАТО.

Также Порошенко поблагодарил Альянс за оказание помощи в лечении украинских военнослужащих.