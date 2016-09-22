СМИ: ИГИЛ могли применить против военных США химоружие

Боевиков ИГИЛ подозревают в том, что они могли применить химическое оружие против американских и иракских военных.

Об этом сообщает CNN.

Американские чиновники сообщают, что возле авиабазы "Каяра" в Ираке была сброшена ракета либо артиллерийский снаряд, в которых, вероятно, мог быть иприт (горчичный газ).

Американские военные провели два теста на содержание иприта в снаряде – первый был положительный, второй – отрицательный. Сейчас снаряд направлен в лабораторию для дальнейшего изучения.

Американские военнослужащие в результате атаки не пострадали.

По словам чиновников США, они ожидали, что террористы могут попытаться применить химическое оружие, чтобы остановить наступление американских и иракских военных на город Мосул, который находится под контролем ИГИЛ.