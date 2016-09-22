СМИ: ИГИЛ могли применить против военных США химоружие

00
0
Четверг, 22 сентября 2016, 04:43

Боевиков ИГИЛ подозревают в том, что они могли применить химическое оружие против американских и иракских военных.

Об этом сообщает CNN.

Американские чиновники сообщают, что возле авиабазы "Каяра" в Ираке была сброшена ракета либо артиллерийский снаряд, в которых, вероятно, мог быть иприт (горчичный газ).

Американские военные провели два теста на содержание иприта в снаряде – первый был положительный, второй – отрицательный. Сейчас снаряд направлен в лабораторию для дальнейшего изучения.

Американские военнослужащие в результате атаки не пострадали.

По словам чиновников США, они ожидали, что террористы могут попытаться применить химическое оружие, чтобы остановить наступление американских и иракских военных на город Мосул, который находится под контролем ИГИЛ.

Темы: терроризм США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Иск в суд ООН: Украина провела уже 5 раундов переговоров с РФ 21 сентября 2016, 14:05
Полиция Донетчины расследует убийство парня, которого захватили боевики 21 сентября 2016, 13:21
Британского премьера просят наказать Филлипса за действия в Украине 21 сентября 2016, 11:50
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
РПР: Изменения в закон о госслужбе помогут Порошенко узурпировать местную власть
Украинских паралимпийцев встречают криками "Слава Украине"
К заложникам на Донбассе допустят координатора ОБСЕ – Геращенко
ВСЮ просит Гречковского отстраниться от работы на время следствия
Все новости
Список, карта

МВД сказало, каким автошколам можно доверять

Made in Ukraine

Джинсовий одяг від українських брендів