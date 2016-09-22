В Швеции обеспокоены ростом шпионской активности со стороны РФ
Министр обороны Швеции Петер Гультквист заявляет о вероятном росте в его стране шпионской активности со стороны России.
Об этом он сообщил в интервью изданию Svenska Dagbladet, передает DW.
В частности, по словам министра, Россия проявляет повышенный интерес к военной сфере в Швеции.
"Я не могу вдаваться в детали, но в целом интерес к Швеции со стороны России повысился", - подчеркнул Гультквист, призвав быть особенно осторожными государственных служащих, военных и представителей некоторых компаний.
Ранее издание писало, что на прошлой неделе стало известно об отправке для постоянной дислокации на шведский остров Готланд 150 военнослужащих и после этого там активизировались россияне.
Они под видом туристов обращались к шведским солдатам, пытаясь выведать у них информацию о том, к каким воинским частям они принадлежат. Об активизации российских шпионов заявил командующий подразделения шведских войск на Готланде.
Также в течение последней недели сообщалось об инцидентах на севере материковой Швеции, в частности, вблизи военного объекта был найден автомобиль с большим количеством антенн, а в одном из ресторанов россияне угрожали офицеру НАТО.