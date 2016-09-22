Байден предупредил Порошенко о риске снятия санкций ЕС с России

Вице-президент США Джо Байден призвал президента Петра Порошенко активнее проводить политические и экономические реформы, иначе есть риск, что некоторые страны Евросоюза снимут санкции с РФ.

Об этом Байден сказал в среду в ходе выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, передает Reuters.

"Мы знаем, что если они (украинцы) дадут повод ЕС, есть, по крайней мере, пять стран, которые прямо сейчас могут сказать: "Мы хотим "выйти" из санкций против Москвы", - заявил Байден.

Вице-президент США сообщил, что с начала кризиса, он каждую неделю два-три часа разговаривает по телефону с украинским руководством, призывая упорнее проводить реформы, а также "продавливает" в Германии, Франции и Италии идею не отменять санкции.

Также, по словам Байдена, на фоне кризиса в Европе, который вызван наплавом мигрантов и Brexit, он предупредил Порошенко о необходимости выполнения минских соглашений, чтобы не допустить обвинений в их провале.