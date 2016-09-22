Байден предупредил Порошенко о риске снятия санкций ЕС с России

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Четверг, 22 сентября 2016, 07:37

Вице-президент США Джо Байден призвал президента Петра Порошенко активнее проводить политические и экономические реформы, иначе есть риск, что некоторые страны Евросоюза снимут санкции с РФ.

Об этом Байден сказал в среду в ходе выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, передает Reuters.

"Мы знаем, что если они (украинцы) дадут повод ЕС, есть, по крайней мере, пять стран, которые прямо сейчас могут сказать: "Мы хотим "выйти" из санкций против Москвы", -  заявил Байден.

Вице-президент США сообщил, что с начала кризиса, он каждую неделю два-три часа разговаривает по телефону с украинским руководством, призывая упорнее проводить реформы, а также "продавливает" в Германии, Франции и Италии идею не отменять санкции.

Также, по словам Байдена, на фоне кризиса в Европе, который вызван наплавом мигрантов и Brexit, он предупредил Порошенко о необходимости выполнения минских соглашений, чтобы не допустить обвинений в их провале. 

Темы: США санкции
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Комментарии — 4
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IP: 68.105.24.---Tetyana Pikuleva22.09.2016 08:53
Це ще раз доводить правильність твердження про яке попереджали голландці напередодні останніх виборів Президента України а саме "олігарх і демократія не сумісні поняття ". Допоки більшість народу буде біомасою , яка зомбується через телевізор до того часу народом будуть керувати торгаші і запроданці. і
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IP: 109.240.246.---Петро Петренко22.09.2016 08:49
Что делать? Все банально просто! Надо выполнять минские соглашения, начиная с первого пункта! И будет вам счастье!!!
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IP: 37.229.196.---Nanik22.09.2016 08:17
))) позорище
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IP: 91.199.93.---moskva3322.09.2016 08:08
а нельзя порошенко поменять на пленных в ордло?
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