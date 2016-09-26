Березенко: Если у Онищенко есть переписка, то пусть публикует

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Понедельник, 26 сентября 2016, 13:22

Народный депутат из фракции БПП Сергей Березенко уверяет, что не вел никаких переговоров о покупке президентом Петром Порошенко "112 канала".

Об этом он заявил в комментарии Украинской правде.

На вопрос, пытается ли окружение президента купить телеканал, депутат отметил: "Это полная чушь".

На уточнение, что Александр Онищенко утверждает, что сохранил переписку по соглашению относительно "112 канала" с Березенко, он сказал:

"Если у него есть такая переписка, то пусть ее опубликует".

Как сообщалось, ранее объявленный в розыск, подозреваемый в растрате депутат Александр Онищенко из Лондона заявил, что президент Петр Порошенко пытался через него купить телеканал "112 Украина".

"Если вам начнут говорить, что все это – неправда, у меня сохранился ворох переписок с Сергеем Березенко и Макаром Пасенюком – о деталях предстоящей сделки", – заявлял Онищенко.

Издание "Страна" утверждает, что команда Порошенко занимается вопросом покупки телеканалов для создания медиахолдинга.

Идеологом процесса, по данным информированных источников издания в Администрации президента, выступает друг Порошенко Игорь Кононенко и близкий к нему медиа-менеджер Дмитрий Носиков.

Последнему приписывают идею создания медиа-холдинга, который объединил бы под одной президентской крышей три ведущих новостных телеканала – 5 канал (ныне принадлежит президенту), телеканал 112 и NewsOne (его владелец - оппозиционный нардеп Евгений Мураев).

Заместитель главы фракции БПП Игорь Кононенко свое отношение к якобы покупке телеканалов для создания медиахолдинга, подконтрольного президенту Порошенко отрицает.

"Украинская правда" обратилась за официальным комментарием в Администрацию президента и к инвестбанкиру Пасенюка, которого Онищенко тоже назвал посредником в переговорах.

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП

Темы: Порошенко телевидение Онищенко
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IP: 194.44.185.---Claster26.09.2016 13:39
"Якщо в нього є така переписка, то нехай її опублікує".
Листування, листування, листування - а не "переписька"....
Манкурти...
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