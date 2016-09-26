НАПК заинтересовалось гражданством родственников нескольких чиновников

13424 просмотра
2
Понедельник, 26 сентября 2016, 16:24

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку информации о наличии гражданства других государств у членов семей отдельных лиц, подавших имущественные декларации в Единый госреестр деклараций.

Об этом говорится в сообщении ведомства в понедельник.

"Речь идет о внесенных в Реестр данные о принадлежности членов семей декларантов гражданства Республики Вануату. В частности, проверяется информация относительно Я.В. Мосейко, А.В. Колесника, Е. В. Литвинова и других", - сказано в сообщении.

В декларации судьи Якова Мосейко указано, что две его дочери Валентина и Татьяна имеют гражданство Вануату.

Согласно декларации главы Смелянского райгосадминистрации Черкасской области Андрея Колесника, его жена Ольга также имеет гражданство Вануату.

О результатах проверки будет сообщено после ее завершения.

Как известно, в электронной декларации жена экс-заместителя председателя Высшего спецсуда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Евгения Литвинова Людмила задекларировала продажа недвижимости на Вануату на общую сумму 2 248 866 гривен в 2015-2016 годах.

Украинская правда

Темы: НАПК коррупция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Что происходит с общественным советом при НАПК 23 сентября 2016, 16:40
НАПК выделило четырем партиям 71 млн грн 22 сентября 2016, 18:16
В НАПК взялись за квартиру Лещенко 20 сентября 2016, 17:10
powered by lun.ua
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 174.118.70.---smartmen26.09.2016 23:12
Папуасія. І що там робити? Немає навіть де гроші потратити. Але для жлобів наших це підходить.
ОтветитьС цитатой
IP: 195.138.81.---Kotia26.09.2016 19:35
Голі дупи, то з Ванату ???
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Ефремова еще на два месяца оставили под стражей
Троян рассказал подробности расследования убийства полицейких
Житомирский облсовет избрал председателем депутата БПП
Комитет Европарламента проголосовал за безвиз для Украины
Все новости
История

Операция "Гомез". Как чешская госбезопасность украла украинского атамана из Мюнхена

Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Таллинне