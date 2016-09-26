МВД отказалось сообщать, каким оружием нагажден Аваков

Министерство внутренних дел отказалось сообщить информацию о наличии у министра внутренних дел Арсена Авакова наградного оружия.

Об этом говорится в ответе департамента коммуникаций МВД на запрос Українські новини.

В своем ответе Министерство сослалось на нормы законов "О защите персональных данных" и "Об информации", защищающие конфиденциальность персональных данных.

Вместе с тем министерство не упомянуло о нормах законов, которые ограничивают конфиденциальность персональных данных о лице, если информация касается расходования государственных средств или имеет общественный интерес.

Также МВД отмечает, что данная информация относится к разряду служебной, поскольку информация из приказов министерства по личному составу относится к служебной, если дает возможность идентифицировать конкретное лицо.

Ранее журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" выяснили, что МВД под руководством Арсена Авакова за 2,5 года подарило более тысячи единиц оружия, среди которого штурмовые винтовки, автоматы Калашникова и пулеметы.