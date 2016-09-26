Боевики 13 раз открывали огонь в течение дня

308 просмотров
0
Понедельник, 26 сентября 2016, 19:03

Боевики в течение дня 13 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на официальной странице в Facebook.

"С полуночи и до 18.00 зафиксировано 13 случаев открытия огня по позициям украинских защитников", - сказано в сообщении.

"В частности, на Мариупольском направлении противник нарушал" режим тишины "в районе Старогнатовка и Павлополь из стрелкового оружия и гранатометов. Кроме того, оккупанты обстреляли из БМП Старогнатовка, а в районе Марьинки применили снайперскую группу", - сообщает ведомство.

Отмечается, что на Донецком направлении обстрелы со стороны боевиков из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия произошли в районе Авдеевки, Верхнеторецком и зайцев.

"На Луганском направлении противник прибегал к вооруженным провокациям из стрелкового оружия в районе Новозвановка.

Подразделения сил АТО строго придерживаться "режима тишины", - сообщает пресс-центр АТО.

украинская правда

Темы: Донбасс АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Россияне сами опровергли свою версию о крушении Боинга 26 сентября 2016, 18:30
Большинство украинцев против преференций для Донбасса – опрос 26 сентября 2016, 16:58
На грани выносливости. День на Донбассе 26 сентября 2016, 15:55
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Ефремова еще на два месяца оставили под стражей
Троян рассказал подробности расследования убийства полицейких
Житомирский облсовет избрал председателем депутата БПП
Комитет Европарламента проголосовал за безвиз для Украины
Все новости
#blackprotest

Флешмоб против запрета абортов в Польше захватывает Facebook

Еще по одной?

Как распознать сигналы, что алкоголя – достаточно