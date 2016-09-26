Житомирский облсовет избрал председателем депутата БПП

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Понедельник, 26 сентября 2016, 20:29

Житомирский областной совет избрал председателем депутата БПП "Солидарность" Владимира Ширму.

Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

"Во время 6-й внеочередной сессии областного совета 7-го созыва депутаты избрали нового председателя областного совета. Новым председателем областного совета стал Владимир Ширма", - сказано в сообщении.

Отмечается, что за кандидатуру Ширмы отдали свои голоса 43 депутата из 44 голосовавших.

До этого Ширма занимал должность первого заместителя председателя облсовета.

Как известно, в понедельник председатель Житомирского областного совета Анжелика Лабунская подала в отставку.

Облсовет большинством проголосовал за принятие к сведению заявления Лабунской, тем самым удовлетворив ее отставку.

16 августа председатель Житомирской облгосадминистрации Сергей Машковский решил уволиться после более двух лет работы на должности.

1 сентября президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Машковского и назначил исполняющим обязанности Игоря Гундича.

Украинские новости

Темы: БПП Житомир
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Комментарии — 2
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IP: 174.118.70.---smartmen26.09.2016 23:44
Продажність українського політикуму на обласному рівні. Всі тримають носа за вітром. РАГУЛІ ВІД ВЛАДИ.
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IP: 93.40.168.---rylya26.09.2016 20:48
Ви хоть самі заголовок прочитали. Ви багато пишете з помилками...
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