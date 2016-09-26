112-й заявляет, что не контролируется ни политиками, ни АП с Кабмином

Телеканал "112" заявляет, что чувствует давление в связи с обсуждением истории о попытке его покупки и продажи.

Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала.

"Телеканал "112 Украина" не перестает испытывать давление со стороны власти, сегодня лишение телеканала лицензий на вещание уже рассматривается судом. Кроме того, телеканал "112 Украина" вынужден постоянно отбиваться от попыток манипулирования вопросом его приобретения одним или другим одиозным бизнесменом", - сказано в заявлении.

"...вопрос давления на телеканал уже не рассматривается как вопрос давления на свободу слова, а становится лишь предметом политических баталий. Поэтому "112 Украина" относится с опаской к новому витку скандала вокруг купли-продажи телеканала, так как до сих пор неизвестно, какую цель преследуют его инициаторы", - отмечает редакция.

На телеканале заверили, что не находятся под контролем ни Администрации президента, ни правительства, ни любой парламентской или внепарламентской политической силы.

"Канал "112 Украина" не является участником переговоров о продаже или смягчении своей редакционной политики ни с кем из политических деятелей страны. Для обеспечения гарантий редакционной независимости собственник телеканала Андрей Подщипков дистанцировался от влияния на информационную политику "112 Украина" и передал свои корпоративные права в управление менеджменту телеканала "112 Украина", - сказано в заявлении.

Согласно информации, в течение последних двух лет на канал поступали предложения о приобретении телеканала от многих представителей бизнеса и политических сил страны, "но ни один из возможных вариантов соглашения не был достигнут, предмет переговоров является коммерческой тайной телеканала".

"О любых попытках давления телеканал всегда будет информировать своего зрителя, так же, как неоднократно делал в прошлом и продолжает в настоящем", - говорится в заявлении.

Ранее объявленный в розыск, подозреваемый в растрате депутат Александр Онищенко из Лондона заявил, что президент Петр Порошенко пытался через него купить телеканал "112 Украина".

"Если вам начнут говорить, что все это - неправда, у меня сохранилась куча переписки с Сергеем Березенко и Макаром Пасенюком - о деталях будущего соглашения", - заявлял Онищенко.

Сам Березенко в комментарии УП заявил, что не вел никаких переговоров о покупке президентом Петром Порошенко "112 канала".

На уточнение, что Александр Онищенко утверждает, что сохранил переписку по соглашению по 112 канала с Березенко, он сказал: "Если у него есть такая переписка, то пусть ее опубликует".

27 мая 2015 года гендиректор телеканала "112" Андрей Подщипков заявил, что "испытывает активные попытки отобрать канал со стороны власти", что проявляется в форме давления Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Он утверждает, что "в последнее время давление со стороны Нацсовета было временно приостановлено по указанию людей, которые от имени высшего руководства государства вышли ко мне с предложением "отдать" канал по заниженной стоимости".

По словам Подщипкова, он отказался продать канал по заниженной цене "провластным бизнесменам".

В то же время в Администрации президента заявляют, что информация о переговорах нардепа Александра Онищенко о покупке телеканала 112 в интересах президента Петра Порошенко не соответствует действительности.