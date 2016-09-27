Удостоверение УБД Пугачева получила его мать - Геращенко

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Вторник, 27 сентября 2016, 00:29

Удостоверение участника боевых действий (УБД) бывшего бойца роты спецназначения МВД "Торнадо" Александра Пугачева, который находился в розыске по подозрению в совершении ряда преступлений, получила его мать на правах доверенного лица.

Об этом в прямом эфире программы "Свобода слова" на ICTV сообщил народный депутат Украины Антон Геращенко, передает Укринформ.

"Уже установлена ​​час назад полная история с этим удостоверением ... Оно было выдано матери подозреваемого в убийстве Пугачева на основании доверенности, которую он здесь написал", - сказал он.

Геращенко отметил, что если подтвердится информация о том, что сотрудники, которые выдали удостоверение Пугачева, знали о его объявлении в розыск, то они "будут привлечены к ответственности".

Ранее советник главы МВД Антон Геращенко подтвердил, что злоумышленник, который подозревается в убийстве полицейского в Днепре 25 сентября - Александр Пугачев - бывший боец роты спецназначения МВД "Торнадо".

25 сентября экс-боец "Торнадо" Александр Пугачев застрелил в Днипре двух патрульных полицейских, которые остановили его автомобиль за нарушение правил дорожного движения - полицейский Артем Кутушев скончался на месте, его коллега Ольга Макаренко умерла от полученных ранений в больнице.

Как выяснилось, Пугачев находился в розыске.

Во время столкновения с полицейскими он также получил ранения, его задержали, он находится в больнице.

Темы: Днепр Геращенко полиция
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