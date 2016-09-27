Матиос: Пугачев был в розыске с прошлого года, его искали за границей

Подозреваемый в убийстве полицейских в Днипре Александр Пугачев находился в розыске с 2 сентября 2015 года за те же преступления, по которым сейчас идет суд над сотрудниками роты специального назначения "Торнадо".

Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает Интерфакс-Украина.

По словам военного прокурора, задержанный пытался избежать уголовной ответственности, и с этой целью подделал паспорт.

"Пытаясь избежать уголовной ответственности, по данным, полученным нами через негласные следственно-розыскные действия, прослушивание разных телефонов, этот задержанный, совершил много действий, которые должны были дать следствию и оперативным службам след о том, что он пытается избежать уголовной ответственности путем получения одного из подделанных паспортов для выезда или в Испанию, или в Польшу. Это на некоторое время отвлекло много сил и средств, чтобы с международно-правовой помощью установить, выехал он или нет", – рассказал Матиос.

"Розыск Пугачева абсолютно базировался на тех составах преступления и за те преступления, которые он совершил, находясь сотрудником роты милиции "Торнадо". Он был объявлен в розыск 2 сентября 2015 года. …Он был объявлен в розыск по материалам военной прокуратуры за те же преступления, которые совершал совместно с сотрудниками подразделения "Торнадо", которых сейчас судит украинский суд", - сказал он.

Как известно, 25 сентября экс-боец "Торнадо" Александр Пугачев застрелил в Днипре двух патрульных полицейских, которые остановили его автомобиль за нарушение правил дорожного движения - полицейский Артем Кутушев скончался на месте, его коллега Ольга Макаренко умерла от полученных ранений в больнице.

Как выяснилось, Пугачев находился в розыске.

Во время столкновения с полицейскими он также получил ранения, его задержали, он находится в больнице.