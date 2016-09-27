Бушуев заявил, что с делом Шеремета нет никаких проблем

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Вторник, 27 сентября 2016, 01:50

Заместитель главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев заявил, что с делом об убийстве известного журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета нет никаких проблем.

Об этом он сообщил эфире телеканала "112 Украина".

"С этим делом нет никаких проблем. Я бы хотел сказать, что преступники свили серьезный клубок действий, который нам надо поэтапно размотать. Для того, чтобы установить причастность каждого и возможность участия того или иного субъекта в этом преступлении, ведь на самом деле мы говорим, что это убийство, помимо того, что унесло жизнь известного журналиста, расследование приводит к тому, что приносит в эту составляющую разные аспекты, в том числе и политический, к сожалению. Дабы не сделать так, что любая информация, которая поступит в СМИ, повредила ходу досудебного расследования, мы абсолютно понимаем, что информация, которая выдается в СМИ, должна быть дозирована тем уровнем, который позволит не навредить следствию", - сказал Бушуев.

Ранее глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что, по ее мнению, Шеремета могли убить для того, чтобы расшатать ситуацию в Украине.

Полиция продолжает работу по расследованию преступления.

Как известно, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет трагически погиб утром 20 июля в результате взрыва авто руководителя издания Алены Притулы, в котором он находился.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета отместку за его профессиональную деятельность.

1 сентября УП стало известно, что Печерский райсуд Киева затягивает рассмотрение ходатайств о предоставлении доступа к телефонным разговорам по делу убийства Павла Шеремета.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что Нацполиция готова заплатить 200 000 гривен за любую информацию, которая касается убийства журналиста Павла Шеремета.

В течение последнего месяца полиция не разглашает никакой информации, заявляя, что это может навредить следствию.

Деканоидзе несколько пресс-конференций подряд заявляет, что "большого прорыва в этом деле пока нет" и, что следователи проводят много рутинной работы.

Темы: Дело Шеремета полиция
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