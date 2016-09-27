Депутата Оппоблока в Днепре ударили отверткой в грудь

00
4
Вторник, 27 сентября 2016, 09:46
Депутат Днепровского городского совета от "Оппозиционного блока" Сергей Суханов

Депутата Днипровского горсовета от "Оппозиционного блока" Сергея Суханова дважды ударили отверткой в грудь, он госпитализирован.

Как сообщил его соратник Александр Вилкул в Facebook, это произошло вечером в понедельник, 26 сентября, на въезде в Приднепровск.

"Два удара в грудь отверткой. Спасло портмоне", – написал глава парламентской фракции "Оппозиционный блок".

По его словам, Суханова "любят люди и ненавидит власть".

"Он никогда не был чиновником. Да дерзкий, да хамовитый – но честный и бескомпромиссный. Создал "Антикоррупционную инициативу" и вскрывал хищения", – отметил Вилкул.

"Утром на пресс-конференции Сергей с доказательствами выступил против многомиллионной коррупции руководства Днепропетровска. А вечером на него напали. Неужели деньги для вас самое главное?", – заявил он.

Вилкул также отметил, что у Суханова – прекрасная семья, четверо детей.

"Оппозиционный блок" во вторник распространил заявление, в котором требует от Генпрокуратуры и МВД дать правовую оценку нападению на Суханова и "наказать не только исполнителей преступления, но и его заказчиков".

Партия заявляет, что ранее Суханова госпитализировали с сотрясением мозга "после нападения на него криминального авторитета, связанного с руководством города", а несколько месяцев назад у горсовета был поврежден его автомобиль.

Сам Суханов написал в Facebook, что ему "просто повезло" – его "спасла толстая кожаная куртка и портмоне".

Он связывает инцидент со своей политической деятельностью.

"Начал историю физического давления на меня Таранов (Евгений Таранов, муж депутата Днипра Светланы Епифанцевой, которую Суханов обвинил в езде на краденной машине, – ред.). Он посоветовал быть аккуратнее в городе с политикой. Видео есть, многие видели", – написал Суханов.

"После этого на территории горисполкома, во время комиссии, на моей машине порезали тормозные шланги. Я не замолчал этот инцидент. На месте были сотрудники КП Муниципальная гвардия, мы смотрели камеры наблюдения и осмотрели машину. Как не странно в этот день камера, смотрящая на мою машину, сломалась. А Александр Свиренко сказал, что виновных найдут и строго накажут", – добавил он.

Суханов также отметил, что мэр Днипра Борис Филатов якобы намекал, "что у него есть пулемет, а у меня (депутата Оппоблока) нет".

"У вчерашней ситуации была предыстория. Ко мне, за неделю до вчерашнего инцидента, приезжали прямо в дом. Последний раз объяснить, что со мной говорить уже не будут, что я не понимаю, с кем связался", – заявил Суханов.

По его словам, тогда "приехал парень, для храбрости прихватив с собой пару друзей, – очень спортивного телосложения", они вели себя вежливо. Когда детей увели, проговорили часа полтора.

"На вопрос "откуда адрес?" он сказал, у нас на тебя есть все и четко рассказал про машины, на которых я передвигаюсь, про школу и детсад моих детей, где живут мои родители и родители моей жены. После этого час мы говорили без темы. Я не понял, что это было, тянули время или что-то хотели узнать", – поведал Суханов.

"Один из вопросов. Что вы думаете про смерть Гонгадзе? И в таком духе все вопросы. Я соглашался со всеми доводами и не спорил. В доме было много детей – и мне было все равно, что он говорит. Мне нужно было чтоб они быстрее свалили", – добавил он.

По его словам, те люди "поговорили и ушли", поэтому в правоохранительный органы он не обращался, однако "поменял машину, дома поставил охрану".

Темы: Днепр Оппозиционный блок
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Матиос: Пугачев был в розыске с прошлого года 27 сентября 2016, 01:22
Семьи погибших в Днипре полицейских получат единоразовую помощь 27 сентября 2016, 01:07
Удостоверение УБД Пугачева получила его мать - Геращенко 27 сентября 2016, 00:29
powered by lun.ua
Комментарии — 4
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 94.153.209.---pugacz27.09.2016 10:47
Ну, якщо навіть Сашуня Вілкул вирішив на ньому пропіаритись, то схоже на те, що цей Суханов таки справжня сволота...
ОтветитьС цитатой
IP: 195.138.81.---Kotia27.09.2016 10:45
Цей суханов напевно мразь (якщо з №опоблоку), але більшість провладних майже нічим не кращі. Тому ха те щоб покидьків знайшли, а з сухановим розібралися інакше.
ОтветитьС цитатой
IP: 93.185.27.---Степан Кулиба27.09.2016 10:38
Господин BRS, вам не кажется что вы обыкновенный подонок. И пока таких как вы много в Украине, , мы будем попрежнему сидеть в дупе?
ОтветитьС цитатой
IP: 185.23.165.---brs27.09.2016 10:04
эх, портмонэ портмонэ, и чего ты там лежало? :)
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Экс-премьер Австралии призывает РФ признать причастность к атаке на MH17
Депутата Оппоблока в Днепре ударили отверткой в грудь
Гарбуз: Если мы уйдем на километр, мы потеряем Станицу Луганскую
Американские зрители считают, что в дебатах с Трампом победила Клинтон
Все новости
Видео

Как выглядят детские комнаты по всему миру

Друзей не бросают

Женщина отказалась от брака ради своей собаки