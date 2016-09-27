Саперы очистили 2 тысячи гектаров с начала АТО – Минобороны

00
0
Вторник, 27 сентября 2016, 11:21

За время проведения антитеррористической операции на Донбассе от взрывоопасных предметов очищено более 2 тысяч гектаров.

Об этом на брифинге во вторник в кризисном центре в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Алексей Чернобай

"За прошедшую неделю военные саперы в районе проведения АТО очистили от мин более 8 гектаров местности, обезвредив 603 взрывоопасных предмета", – отметил он.

По словам подполковника, всего с начала антитеррористической операции инженерно-саперные подразделения Вооруженных Сил Украины обезвредили более 124 тысяч минно-взрывных устройств и очистили от взрывоопасных предметов 2635 гектаров территории в Донецкой и Луганской областях.

Украинская правда

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Владимир Жемчугов: Все говорят, что мне нужно в Верховную Раду 27 сентября 2016, 10:42
Гарбуз: Если мы уйдем на километр, мы потеряем Станицу Луганскую 27 сентября 2016, 08:50
АТО: оккупанты вели огонь из 120-мм минометов на Донецком направлении 27 сентября 2016, 08:13
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Почти половина украинцев – за вступление в ЕС, а "безвиз" интересует меньше
Экс-премьер Австралии призывает РФ признать причастность к атаке на MH17
Депутата Оппоблока в Днепре ударили отверткой в грудь
Гарбуз: Если мы уйдем на километр, мы потеряем Станицу Луганскую
Все новости
Видео

Китай будет охотиться на инопланетян благодаря крупнейшему в мире радиотелескопу

Друзей не бросают

Женщина отказалась от брака ради своей собаки