Саперы очистили 2 тысячи гектаров с начала АТО – Минобороны

За время проведения антитеррористической операции на Донбассе от взрывоопасных предметов очищено более 2 тысяч гектаров.



Об этом на брифинге во вторник в кризисном центре в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Алексей Чернобай



"За прошедшую неделю военные саперы в районе проведения АТО очистили от мин более 8 гектаров местности, обезвредив 603 взрывоопасных предмета", – отметил он.



По словам подполковника, всего с начала антитеррористической операции инженерно-саперные подразделения Вооруженных Сил Украины обезвредили более 124 тысяч минно-взрывных устройств и очистили от взрывоопасных предметов 2635 гектаров территории в Донецкой и Луганской областях.



Украинская правда