За сутки в зоне АТО ранены 3 бойца – штаб
За сутки в зоне проведения антитеррористической операции ранения получили трое военнослужащих.
Об этом на традиционном брифинге во вторник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил Украины нет, однако 3 бойцов получили ранения в результате обстрелов", – сказал полковник.
По словам Лысенко, впервые за две последние недели в зоне конфликта наблюдается определенная эскалация. За прошедшие сутки враг 40 раз нарушил режим тишины. Кроме того боевики препятствуют работе наблюдателей миссии ОБСЕ.
Как известно, рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств было подписано в среду 21 сентября, оно вступило в силу с 22 сентября.
Согласно договору, предпосылкой для разведения войск должно быть неукоснительное соблюдение тишины в течение 7 суток. Последними, седьмыми сутками должна стать среда, 28 сентября.
Украинская правда
У бандитів із воєнторгу РФ Путіна - Кирила один план -війна за кожний квадратний метр території, на яку відступили українські війська, щоб в такий спосіб ослабити материкову України. Іншого способу подолати глухий захист в них немає.
Тому само по собі збільшення нейтральних смуг між терористами із РФ і регулярними військами України на території підконтрольній Україні в сторону відходу із стратегічних оборонних позицій в великій мірі є злочинним наказам. Кучма представляє цю зраду?
Взамін кожного воїна, що покине передову стратегічну оборонну позицію повинно бути присутнім принаймні два поліцейських, або стільки ж силовиків із Національної Гвардії. Інакше терористи будуть цю цивільну нейтральну смугу грабувати, вбивати і мародерствувати, далі розширятися в наш бік, аж до Запорізької АЕС і Криму